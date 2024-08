Vera: "Fue complicada mi salida de Unión, pero se dio porque el presidente aflojó un poquito"

Una situación que pasó por varios caminos durante la pretemporada. Sobre todo, cuando el plantel se radicó en Funes para la parte más importante. Trascendió que Boca lo quiso, pero nunca hubo algo firme hasta que apareció el elenco de Avellaneda con algo concreto.

Unión estipuló una cláusula de rescisión de 800.000 dólares, pero era para clubes del exterior, para el mercado local valía más y se terminó haciendo en 1.100.000 dólares a pagar en dos cuotas (la primera en diciembre y la otra en junio de 2025) y el abono de una deuda con el jugador de 120.000 dólares. Todo esto extraoficialmente, ya que fueron detalles que no fueron precisados por las instituciones.

image.png Federico Vera habló de su llegada a Independiente y salida de Unión.

Federico Vera y las sensaciones de dejar Unión y pasar a Independiente

Ahora tras haber sumado sus primeros minutos, Federico Vera contó sus sensaciones en charla con TyC Sports: "Estuvo complicada la salida de Unión. Se dio gracias a que el presidente (Luis Spahn) aflojó un poquito. Ejecuté un poco más que la cláusula de salida. Quería salir y demostrar mi potencial en otro lado. Independiente es gigante y te ve todo el mundo, las puertas se abren mucho más. No me esperaba un club tan grande. Voy a defender esta camiseta a muerte".

Mientras que fue contundente respecto si realmente hubo algo de Boca: "Estuvo la posibilidad, pero por diferentes temas no se dio. Fue un llamado a mi representante y nada más. No pasó por mí y ya ni lo pienso. Cuando me llamaron de Independiente lo primero que dije fue que sí. Hubo un llamado a principio de año y no se dio. Ahora me llamaron otra vez y dije que sí de vuelta, ni lo dudé".