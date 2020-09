"Con Unión hicimos un esfuerzo enorme y no es justo"

En relación a su futuro expresó: "Me gustaría tener una experiencia fuera del país. No tanto por la plata sino porque me gustaría ver que puedo hacer fuera de Argentina. Estoy preparado para todo y estoy muy actualizado con la tecnología, miro mucho fútbol. Hoy por ejemplo estoy editando partidos de la liga de México. Nunca sabes que te puede deparar el futuro".

Sobre la conformación del cuerpo técnico y las circunstancias que conllevan ser entrenador opinó: "Para el cuerpo técnico siempre elijo gente de confianza y con capacidad. Prefiero la capacidad porque a veces la amistad te juega una mala pasada. Trato de ser duro con mis colaboradores y que ellos si tienen que hacerlo, me critiquen. Me han llamado para dar charlas de liderazgo. No es fácil designar 11 entre tantos del plantel. Si te apasiona ser técnico, se puede hacer todo bien. Es bueno ser frontal. Es una profesión hermosa y que la disfruto".

Consultado por Franco Soldano y esa recomendación a Gustavo Alfaro contó: "Franco Soldanos es muy generoso y si algún jugador no puede llegar, él lo suplanta. Pero nunca lo usé por la banda. Me chocó verlo jugar de 8. Cuando Alfaro me llamó para preguntarme por Soldano le dije que quizá no era el 9 ideal pero nunca te abandona. Es el compañero que todos quieren tener. Yo creo que Tevez es el principal agradecido por el esfuerzo que hace".

image.png Leonardo Madelón llenó de elogios a Franco Soldano.

Para luego agregar "A veces Acevedo que era nuestro 5 pisaba el área y Soldano entendía que había que relevarlo. Entiende mucho el juego. Apenas me llamó Alfaro, le dije que es un jugador generoso. Tiene una inteligencia muy grande. Yo le pedía tres cosas, que aguante la pelota, que sea la primer linea defensiva y que tenga presencia en el área. En Union lo hizo muy bien. Siempre sabe lo que hay que hacer".

Por último Madelón manifestó: "Al no tener club y encima que no haya fútbol se hace todo mucho más largo. Hay que tener paciencia. Estoy disfrutando de ver desde afuera".