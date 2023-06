Corvalán, crítico con Méndez: "No nos gustó la forma en que se fue y eso nos golpeó"

Una acción que generó un sorpresivo sacudón. Un modo que es criticado por la forma –en Buenos Aires se le minimizó la importancia– y el capitán fue de frente y sentó postura en charla con TyC Sports: "En lo personal charlé un ratito con los dirigentes después del partido (ante Independiente), donde me lo comentaron. Quedé incrédulo realmente, porque no me imaginaba que se iba a ir. Sobre todo, por cómo estaba todo y no hubo rumores en la semana. Entonces, llegar el domingo por la mañana bien temprano todos con ilusión de seguir por este camino y de hacernos más fuertes después de tantos golpes, enteraros de que se iba fue muy chocante y difícil de asimilar. Son decisiones y no soy quien para juzgarlo, pero la manera no sé si fue la correcta y no golpeó como grupo".

• LEER MÁS: González: "Tengo mi idea pero pensando en el bien de Unión"

"En esa charla con el plantel hizo un poco de hincapié en las cosas que había vivido con el club. Luego se pronunció en los medios el presidente (Luis Spahn). Nos dijo que por motivos personales debía volver a Buenos Aires y en ningún momento nos dijo que se iba o que tenía otra posibilidad de dirigir al club de sus amores, como luego lo hizo. Está en todo su derecho de hacerlo, porque los jugadores muchas veces somos de irnos, pero no hay que ser hipócritas y decir la verdad", agregó.

Sebastián Méndez.jpg Claudio Corvalán criticó "la manera" en la que se fue Sebastián Méndez de Unión. @clubaunion

Pero la cosa no quedó ahí: "Nos dolió enterarnos por el comunicado de Unión que se iba a Vélez, porque al frente del plantel no lo dijo. Eso es algo que nos dolió, porque depositamos en él toda nuestra confianza".

• LEER MÁS: ¿El colombiano Yeison Gordillo analiza alejarse de Unión?

"No estoy molesto, sino que fue un golpe duro, justo cuando nosotros apenas si nos estamos dando el gusto de disfrutar los partidos, tras los golpes anteriores. Pelear en la zona de abajo no es nada grato y entiendo que se podía ir, pero también hay que entendernos a nosotros, de que hay que arrancar otra vez de cero, con nuevo entrenador cuando veníamos en un momento muy lindo y creciendo. No vamos a juzgar su decisión de irse, pero tal vez «no nos gustó la forma en que lo hizo». Lo charlé con él antes, pero nunca me dijo que se iba a Vélez, solo que por motivos personales", arremetió Mugre.

Corvalán-Unión.jpg

En este sentido, el zurdo también deslizó: "Está claro que muchas veces cuando las cosas no andan a los técnicos los echan y está bien que, cuando hacen las cosas bien, los vengan a buscar, pero hay que entender los momentos también. Estábamos en el mejor momento como grupo y bien fuertes, por eso la relación con Méndez era la mejor y este es un golpe muy duro para el plantel. Que pase esto nos choca. Igual, hay que estarle agradecido también y no mirar para el costado, porque gracias a él encontramos estaba levantada. «Queríamos seguir así, pero él decidió irse»".

• LEER MÁS: Los primeros desafíos que tendrá el Kily como DT de Unión

En otro tramo, Corvalán mencionó: "Sí él nos hubiera dicho que se iba a Vélez pudo ser otra cosa, porque incluso nos hubiéramos puesto contentos porque siempre se quiere progresar. Pero luego de sus explicaciones, enterarnos por un comunicado fue lo que nos costó digerir".

• LEER MÁS: Arrancó la era de Cristian González como entrenador de Unión

Sobre si lo saludarán en el partido contra Vélez, fue cauto: "No sé cómo lo asimilarán los chicos. No sabría que contestar. Seremos enemigos porque queremos ganar como siempre, pero después se verá. Tenemos que estarán tranquilos, porque le dimos lo mejor, al igual que él con nosotros. Son cosas del fútbol, pero es una situación atípica complicada de explicar, tal como lo dijo él".