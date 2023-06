Kily González: "Quiero un equipo protagonista que salga a ganar en cualquier cancha"

LEER MÁS: Arrancó la era de Cristian González como entrenador de Unión

En el arranque de la conferencia de prensa, Cristian González, nuevo entrenador de Unión, dijo: "Fue todo muy rápido, nos pusimos en contacto con el presidente, primero con un contacto telefónico, al otro día quiso reunirse conmigo, me escuchó mi proyecto, le gustó y en base a lo que veo en Unión, en base a que tiene muchísimos juveniles, fue una de las cosas que me sedujo para afrontar este desafío. Tiene gente grande que baja una línea de lo que representa la camiseta, acá hay sentido de pertenencia, es lo que moviliza a la gente. Hay muchos jugadores en Primera, que son muy jóvenes, están demostrando que están a la altura. Tienen que seguir creciendo como equipo, vinimos a ayudarlos, en un escenario que no es el normal. Lo primero fue decirles que son situaciones que pasan en el fútbol. Mi cuerpo técnico y yo vinimos a ayudarlos, y a mejora lo que vienen haciendo que lo están haciendo que es muy bueno. Estoy acá, hablamos mucho y ojalá podamos seguir mejorando como equipo. Hubiese sido más cómodo quedarme en mi casa y dirigir el próximo partido, pero acá estoy".

Más adelante, Kily indicó: "Lo vengo viendo, me gusta ver fútbol. Ante Independiente fue contundente. Hay jugadores jóvenes, con mucha intensidad. Quiero un equipo protagonista, que salga a ganar donde sea. Lo que traté de hacer en Central fue eso, de juveniles que se atrevan, que no tengan miedo al error. Está todo dado para que los hicos y los más grandes asuman esta responsabilidad y salgan a jugarle de igual a igual a cualquier rival, más allá del esquema. Los defensores son defensores, los volantes son volantes y los delanteros son delanteros. Hay que ser atrevidos y jugarle de igual a igual a cualquiera".

También habló sobre el presente del fútbol argentino, y Cristian González opinó: "River hace la diferencia, hay equipos que juegan bien, es un fútbol totalmente intenso, donde se carece de estos jugadores distintos que hacen una pausa. Pero es la vorágine del fútbol, esto hace que sea más dinámico. Pero lo más lindo que tiene el fútbol son jóvenes con talento, acá hay mucho en el plantel, fue lo que más me sedujo".

En cuanto al partido ante Atlético Tucumán, y la racha negativa que tiene jugando en su cancha, Cristian González reveló: "El fútbol es tratar de romper esas estadísticas, que están pero no son de estos jugadores. Es una motivación más, mis jugadores irán a Tucumán a buscar el partido, como lo vienen haciendo. Esta no será la excepción, más allá que agarramos ahora. No voy a sacar siete jugadores, porque me van a decir que vuelva a Rosario. Es un rival más, la historia está, pero priorizamos que es un rival al que hay que ganarle para alejarnos de los que están atrás".

"Hablé mucho con los jugadores, estoy a dos días de jugar un partido importantísimo, lo que más me preocupaba era ver cómo estaban los jugadores. Pero está entrenado, agarró confianza, y cuando pasa esto se atreve a cosas. Trataremos de poner nuestra idea tomando los recaudos", cerró la conferencia de prensa Cristian González.