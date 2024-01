Mugre volvió en el tiempo y en relación a lo vivido hace pocos meses dijo que "hubo situaciones que te van llevando, hay que tratar de no volver a repetir las cosas malas que se hicieron, que se haya reflexionado, cambiar para bien y pelear por cosas importantes".

Más adelante apuntó que "la pretemporada es un momento donde uno se saca la presión del campeonato, la semana previa a un partido, es dura, pero le hace bien al grupo, es algo lindo durante el año".

Corvalán también reconoció que "tenemos un técnico que nos pide intensidad, hay que dar el máximo, sin descuidar el juego, que nos costó, tenemos que hacer hincapié para convertir las situaciones que tuvimos muchas, nos faltaba después de tres cuartos de cancha, eso nos impidió ganar partidos".

Cuando dejó su opinión sobre los jóvenes que se fueron sumando al plantel superior, subrayó que "todos los chicos están capacitados para estar con nosotros, hay que proponerse dar el máximo, tienen mucho que aprender, siempre deben estar a disposición, nosotros lo vamos a acompañar".

En referencia a la llegada de las caras nuevas, puntualizó que "a Bruno (Pittón) lo conocíamos, a Lucas (Gamba) no tanto pero siempre buena relación, es lindo que los chicos vean referentes de la institución, eso los va a ayudar a crecer".

El experimentado jugador también opinó que "el fútbol argentino es muy competitivo, lo demostraron Platense y Central, hay que buscar el objetivo máximo sin miedo, es el mensaje que tenemos que bajar".

Y luego, aportó: "El cuerpo técnico se está encargado de la llegada de más refuerzos, los que vengan se tendrán que adaptar, están buscando lo mejor para el equipo y llegar a lo más alto".

En la parte final, no dudó en decir que "vivimos un momento muy duro donde no queremos estar más, los que llegaron quieren apoyar, en el día a día crecemos mucho, Kily exige para seguir creciendo todos juntos, que a partir de ahí tiremos todos para adelante, no nos podemos relajar, nos pasarán cosas que no queremos".