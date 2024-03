Corvalán: "El Kily González estuvo a punto de irse de Unión"

Aún no llega el llamado para realizar la tan esperada Asamblea en Unión

"Lo más lindo que le puede pasar a un jugador es que el hincha coree tu nombre. Eso demuestra que estás haciendo un buen trabajo. A esto hay que tomarlo como un trampolín para darle más alegrías a la gente", remarcó Claudio Corvalán.

Claudio Corvalán

Luego, cuando se le hizo referencia a cómo cambió el clima, debido a que luego del empate ante Platense todo parecía indicar que se iría Cristian González, a pasar a este presente esperanzador, el capitán de Unión opinó: "Gracias a Dios pudimos pasar ese momento feo que estábamos transitando, estuvimos al borde que el técnico se vaya, nosotros obviamente no queríamos pero esto pasa siempre cuando los resultados no se dan. Nosotros siempre sentimos que él nos respaldaba y nosotros lo respaldábamos a él, que estábamos juntos, que no era un momento contra él. nos hicimos fuertes, eso demuestra la unión del grupo. Ahora conseguimos tres victorias importantes que nos mantiene en vida para pelear por meternos entre los primeros cuatro".

En cuanto al choque que se viene ante Defensa y Justicia, "Nos quedan cinco partidos, los cuales tenemos que jugarlos como una verdadera final si es que queremos estar ahí arriba. Nosotros queremos pelear, demostramos que lo podemos hacer, tenemos que encontrar ese Unión, e ir partido tras partido para llegar entre los primeros cuatro".

Sobre si en Unión se piensa en la tabla de abajo o la de arriba, Claudio Corvalán dijo: "Prefiero que la pelea sea neutra, para que no genere presión de las dos partes, hay que pensar en Defensa después uno se tiene que hacer cargo de lo que le toque vivir ese día, prefiero no mirar ni para arriba ni para abajo, tenemos que estar en la sintonía de ir partido a partido. Si esto pasa después te vas a encontrar con cosas lindas que es lo que todos queremos".

"No hay que desviar el foco ni hacer futurología, hay que preocuparse por Defensa y Justicia, en esta semana corta de entrenamientos y en conseguir los tres puntos en Florencio Varela. Se siente el desgaste. Estamos jugando cada tres días pero hoy no es excusa", cerró el defensor y capitán de Unión.