Corvalán: "Maradona tiene un aura que no lo puedo describir"

Unión comenzó a transitar la semana previa al regreso de la actividad oficial, que verá a los rojiblancos pisar el Bosque el próximo domingo para medirse con el Gimnasia de Diego Armando Maradona.

La solidez que recuperó el equipo en las últimas fechas (un gol en contra en tres partidos) tiene mucho que ver con el funcionamiento que lograr recuperar varios jugadores importantes de la última línea.

Uno de ellos, Claudio Corvalán, charló sobre la actualidad del equipo en el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) y en el inicio reconoció que "muchas veces el parate sirve para tomar un poco de aire y replantear cosas cuando no venías ganando, en tanto uno quiere jugar un partido tras otro si venís bien, hay que corregir cosas y remarcar las que venimos haciendo bien".

LEER MÁS: Unión blindó a Gómez Andrade

Si bien va quedando en el camino, el defensor dio su opinión sobre el triunfo alcanzado frente al tradicional adversario en el último Clásico, al agregar que "son partidos que hay que ganar y por suerte lo pudimos hacer. Nos gustó a todos, fue una euforia tremenda pero ya pasó ahora hay que pensar en lo que viene".

Más adelante, sostuvo que "esto es muy largo y faltan un montón de partidos y de nada sirve ganar el Clásico si perdemos todos los partidos que nos quedan, hablaría mal como equipo para afrontar lo que viene, tratando de terminar entre los primeros y sumar la mayor cantidad de puntos posibles".

Al momento de comenzar a meterse en un partido especial, por todo lo que genera Maradona en el fútbol argentino, el ex-jugador de Quilmes expresó: "Es una estrella del fútbol mundial, uno de los máximos referentes de varias generaciones, es muy lindo tenerlo enfrente pero nuestra realidad es otra, hay que tratar de abstraerse del entorno, conseguir los tres puntos y cuando termina el partido si alguien se quiere sacar una foto que lo haga. Pero lo importante es ir a buscar el triunfo".

LEER MÁS: La calma de Luis Spahn en Unión: "Los buenos resultados en los Clásicos traen tranquilidad"

Corvalán, en otro tramo de la charla apuntó que "a lo mejor hará falta refrescar que tenemos que estar concentrados, Leo (Madelón) como cabeza de grupo lo va a remarcar, hay varios chicos pero también jugadores grandes que jugaron en equipos grandes, en mi caso tuve la posibilidad de conocerlo en una pretemporada en Mar del Plata, jugaba en Quilmes y nos alojamos el mismo hotel que él, que estaba haciendo una gira con el showbol".

Y antes de su despedida no dudó en decir que "Maradona es una cosa increíble, tiene un aura que no lo puedo describir, se te eriza la piel de solo verlo, es muy lindo pero a la vez inexplicable, la verdad que no lo podes creer".