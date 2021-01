Corvalán se perdería el amistoso de Unión ante Newell's

Unión se prepara para afrontar el primer amistoso de la pretemporada este sábado en Rosario ante Newell's, con miras al nuevo torneo de la Liga Profesional, que no tiene fecha confirmada de inicio, pero que sería en la segunda o tercera semana de febrero. Por ahora el DT Juan Azconzábal no dio pistas de la que puede ser la formación principal (serán dos cotejos), pero ya sabe que podría no contar con Claudio Corvalán, quien viene trabajando diferenciado por una lesión.