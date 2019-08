Coto Correa, sin filtro: "Siempre pienso en volver a Unión, es un club al que amo"

Central Córdoba de Santiago del Estero se llevó de Santa Fe la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Argentina, tras vencer por 1-0 a All Boys, equipo que milita en la Primera Nacional.

Pero lo más relevante fue que Nicolás Correa volvió a pisar el 15 de Abril, luego de marcharse de una forma que no es la indicada para un jugador que estaba muy identificado con la gente, y que la gente se encontraba muy identificada con él.

Coto habló con La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), donde se refirió a su paso por el Tate, y justamente hizo mención a su salida del club en un momento que el equipo se preparaba para volver a Primera División.

• LEER MÁS: Nicolás Mazzola le ganaría la pulseada a Maxi Cuadra para recibir a Lanús

"Creo que el tiempo cura las heridas Soy una persona muy frontal y sentimental. Capaz que no fue la mejor manera de proceder mi salida", reconoció el uruguayo, que volvió a nuestro país para defender los colores del conjunto santiagueño.

Pero no se quedó allí, y expresó una vez más su sentimiento para la entidad de la Avenida: "Me quedo con el cariño de la gente de Unión. Siempre dí lo mejor por esa camiseta. Hoy disfruto desde afuera ver cómo le va. Me pone feliz. Todo lo que tengo es gracias a Unión. Me encantaría volver porque me quedó esa cuenta pendiente de jugar una copa internacional".

También se le hizo referencia a lo que consiguió el Tate en los últimos años, y sin titubeos, disparó: "Me saco el sombrero por todo lo que ha hecho Madelón en Unión".

Para luego referirse al equipo que en 2011 logró el ascenso a Primera División: "El equipo del ascenso era sólido. Había referentes y una química muy linda dentro y fuera de la cancha, incluso entre las familias".

• LEER MÁS: El dato que no lo ayuda a Unión en el inicio de la Superliga

Se tomó su tiempo para reflexionar sobre Diego Barisone, con quien compartió plantel en Unión, y destacó: "Era un pibe bárbaro. Todo el tiempo quería aprender. Es un ángel que nos cuida a todos. Amaba al club y sus amigos. Siempre va a estar presente".

Por último, cuando se le preguntó sobre si le gustaría volver al Tate, disparó: "Tengo 35 años y me siento muy bien, estoy con muchísimas ganas de seguir jugando. Siempre pienso en volver a Unión, es un club al que amo. Tengo más de 150 partidos en el club Siempre la luché y nunca me sentí titular".