Cristian González analiza volver a las fuentes en Unión

LEER MÁS: La dura recta final que le queda a Unión en busca de sus objetivos

La fórmula no le terminó saliendo a Kily González, no solo porque su equipo terminó con un hombre menos el primer tiempo, sino que no tuvo intensidad, juego, precisión, desequilibrio y acompañó todo esto con una alarmante fragilidad defensiva, que se hizo presente en los últimos partidos de Unión en la Liga Profesional.

Simón Rivero.jpg Prensa Unión

Consumada la derrota, Unión perdió mucho terreno en la pelea por los primeros puestos del Torneo de la Liga Profesional, mientras que también lo hizo en la clasificación a las copas, donde se alejó de los puestos de Libertadores, y quedó colgado de los cables en los de Sudamericana.

Los cambios que planea Kily González en Unión

Este jueves el plantel de Unión retomó los entrenamientos de cara al partido ante Atlético Tucumán de este sábado desde las 16.45, en el estadio 15 de Abril, mientras que el viernes lo hará por la tarde, y luego quedará concentrado a la espera del partido por la fecha 22 del Torneo de la Liga Profesional.

Adrián Balboa.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT deberá hacer un cambio obligado por la expulsión de Nicolás Paz. Su lugar será ocupado por Miguel Torrén, quien quedó al margen del partido ante Independiente por una molestia que sufrió en el duelo anterior ante Newell's en el 15 de Abril.

LEER MÁS: Bruno Pittón pasó por el quirófano y comienza en Unión su cuenta regresiva

Pero no todo terminará allí, ya que en la mitad de la cancha Simón River recuperará su lugar por Enzo Roldán, y lo propio ocurriría con el retorno del uruguayo Adrián Balboa por el mendocino Lucas Gamba.

Así las cosas, el equipo sería prácticamente el mismo que en el partido ante Newell's, con el ingreso obligado de Del Blanco por el lesionado Bruno Pittón. Los 11 serían Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Simón Rivero, Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón; Nicolás Orsini y Adrián Balboa.