Cristian González, del infierno al cielo en Unión

Tras las dos primeras competencias del inicio del 2024 donde participó Unión , la imagen de Cristian González quedó debilitada. Si bien en la Copa de la Liga la sumatoria de puntos fue nada despreciable, la realidad es que no se pudo meter el equipo en cuartos de final, y como corolario quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer contra los suplentes de Gimnasia de Mendoza.

Este último fue un gran impacto para Kily González, como se encargaría de repetirlo en las conferencias de prensa que dio con posterioridad. Incluso, manifestó que hasta le genera dolor de pecho, lo que grafica la gran expectativa que había en ser protagonista en la Copa Argentina, y el impacto que generó semejante derrota ante un equipo de la Primera Nacional.

Spahn, firme en la continuidad de Kily González en Unión

Fue entonces que luego de dicha eliminación se pensó que su ciclo estaba acabado como entrenador de Unión. Pocos días antes, el presidente Luis Spahn había advertido que había "Kily para rato". Sin embargo, la realidad indicaba que a nadie le iba a sorprender si no iniciaba el Torneo de la Liga Profesional como DT del equipo.

El presidente Spahn se mantuvo firme en sus convicciones, y tras una reunión con Kily González, lo ratificó en su cargo, prometiendo además un ambicioso mercado de pases con el fin de dar el gran salto de calidad que tanto viene reclamando el DT y los hinchas.

Pero el gran inicio del Torneo de la Liga Profesional estaba en los planes de pocos. Es que más allá de haber cerrado con cuatro victorias y un empate, la realidad es que se vio a un equipo sólido en defensa, generando garantías y desequilibrio en el mediocampo, y siendo muy contundente en ofensiva.

Unión no solo dio sobradas muestras de una evidente recuperación futbolística, donde tocó su techo desde que Cristian González, sino que le agregó otros atributos, como carácter, corazón y garra para sortear los momentos adversos, como ocurrió en el final del partido ante Independiente Rivadavia, donde terminó con un hombre de menos en cancha, o bien contra San Lorenzo, a quien le dio vuelta el resultado.

Los aciertos de Kily González en el momento de Unión

En este gran momento futbolístico de Unión sobresalen muchas decisiones acertadas del DT, como por ejemplo ratificar en el arco a un Thiago Cardozo (no jugó en el último ante San Lorenzo), que comenzó a dar la seguridad que no brindó en el final de la Copa de la Liga y en Copa Argentina, la ratificación de una línea de tres defensores a la cual no hay que tocarle nada, con dos laterales que hacen la diferencia, y una rueda de auxilio por derecha que se mostró en gran forma como Lautaro Vargas.

Joaquín Mosqueira 1.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

En la mitad de la cancha, Simón Rivero contó con una aparición decisiva y desequilibrante, a tal punto que parece tener más de 30 partidos en el lomo y no tres como acumula en el inicio de la Liga Profesional. Además, Unión está gozando de un gran momento de Mauro Pittón, y la jerarquía distintiva de Mauro Luna Diale. Joaquín Mosqueira no solo que se presenta como un patrón en el medio, a pesar de sus cortos 19 años, sino que de vez en cuando saca un sablazo desde afuera del área para desarticular cualquier cerrojo defensivo rival.

Y en la delantera, Cristian González parece haber encontrado la fórmula ideal con Adrián Balboa y Nicolás Orsini. El ex-Boca está experimentando su mejor versión desde que desembarcó en Unión, similar a la que ostentaba en Lanús. En tanto que se destaparon Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales, mientras que el desafío ahora será recuperar física y futbolísticamente a Lucas Gamba.

A Unión se le presenta una Liga Profesional donde el desafío para la reanudación será mantener su buen momento, donde el desafío para los dirigentes será mantenerle la base a Kily González y satisfacerlo con los refuerzos de calidad que lleguen para de una vez por todas dar el gran salto que tanto se está reclamando en Unión.