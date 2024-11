Cristian González: "Lo vemos a Unión arriba y todos nos ilusionamos"

Unión, que venía de tres derrotas al hilo (dos seguidas como local), acumuló su segundo triunfo consecutivo, y se anima a soñar en grande. El próximo objetivo para los de Cristian González ahora es Independiente, a quien visitará el martes desde las 21, en Avellaneda.

El análisis de Kily González tras el triunfo de Unión

"Estoy contento, más allá del resultado, en que recuperamos nuestro funcionamiento, a la hora de imponernos desde lo táctico y físico. El equipo supo sufrir, transitamos momentos donde no podíamos encontrar la pelota, pero fuimos justos vencedores, este equipo no se entrega, siempre intenta competir, me pone contento por ellos y por la gente de Unión, ya que le pudimos dar una alegría en nuestra casa. Esto nos ayudad a creer en lo que venimos haciendo, tenemos que ir partido a partido", comenzó diciendo Cristian González.

Y agregó: "Es muy emotivo en todo sentido, todo el mundo sabe que tuve la pérdida de mi madre hace un mes y unos días, que haya venido mi papá, de verlo fuerte me llena de felicidad, es para mi vieja, y para él que en este momento tiene que estar más fuerte que nunca, que es lo que le decimos siempre con mi hermana".

Cuando se lo consultó sobre su continuidad como DT de Unión, Cristian González reveló: "Con Luis hablo siempre, tengo una relación muy particular con él, de enojos y de llevarnos bien, le exijo muchas situaciones, la posibilidad de continuar está, es real, algunos jugadores desde la incertidumbre de nuestra continuidad se pueden replantear algunas cosas, pero tratamos de dejar eso afuera, ya que lo más importante es Unión. Tenemos que pensare en el club y defenderlo. No pasa por una cuestión económica desde mi contrato, quiero que podamos construir un equipo que nos mejoren los jugadores que puedan venir en un futuro, muchos detalles que quiero para Unión. Desde el Predio, La Tatenguita, desde el otro predio que tenemos, de mejorar un montón de cosas, ojalá podamos ponernos de acuerdo, para que me pueda dar la palabra de que lo podemos hacer, no son caprichos, desde ahí hablaremos por mi continuidad. Hablamos hoy, ayer por teléfono, tenemos una relación muy directa, sabe que le voy a exigir, ojalá podamos llegar a buen puerto".

Sobre la situación de Bruno Pittón, Kily González dijo: Estaba haciendo un partido bárbaro, tiene una fractura en el maxilar inferior, estaba muy mal, triste, llorando, es un golpe que lo dejará bastante tiempo afuera, pero tenemos que apoyarlo, vimos el estudio que se le hizo y tiene marcada la lesión, le deseamos que se ponga bien lo más rápido posible".

"Queríamos hacerlos jugar incómodos. Por momentos lo hicimos bien, nos faltó más tranquilidad para tener el balón, nos replegamos, defendimos profundo, el equipo se animó. Mi equipo estuvo a la altura de lo que nos jugábamos y pudimos ganar el partido que era en nuestra casa, teníamos que estar a la altura. Teníamos que tener más compacto el equipo, ya que encontraban espacios entre el líbero y los stoppers. A Mateo le costó interpretar situaciones, lo corregimos, gracias a Dios pudo darle luego el pase a Nico (Orsini). Pero más allá de la doble atajada de Thiago Cardozo no sufrimos, fuimos superiores en todo, tenemos que seguir ajustando cosas, no podemos permitirnos deambular en un partido", analizó Cristian González en otro tramo de la conferencia.

Más adelante, Kily González indicó: "No podíamos permitirnos bajar la intensidad, no lo permitía el partido, tampoco el fútbol argentino. El esfuerzo del partido con Gimnasia y este, tenemos que ver cómo podemos armar el partido ante Independiente. Nicolás está recuperando si nivel, volvió al gol. Hay una gran competencia, más allá de haber repetido el 11, no le iba a permitir a ninguno regalarle opciones de juego, por eso hicimos cambios rápidos. Estoy contento porque tengo un plantel comprometido y entregado conmigo".

El compromiso del Unión de Kily González

Luego, el entrenador de Unión remarcó que "hay que ser directos con los jugadores, ellos saben que en cosas me enojo, saben que conmigo es un 100. Y estamos en un club que hay que intentar dejar algo, no podemos estar de paso, mis jugadores están interpretando continuamente eso, genero ese vínculo desde el lado que me creen, que soy justo, tengo que elegir que comiencen 11. Tengo un plantel medianamente corto que está convencido de mi idea".

"De irme a ser el DT de la fecha, en este sube y baja, en un torneo argentino donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, ahí está lo de soñar con lograr algo, después cometemos muchos errores, pero hay un amor propio que nos lleva a competir de esta manera. A eso lo generan ellos con mi cuerpo técnico, creen que es el camino, que hay que creer, confiar y que se puede. Después del mes nefasto que tuvimos con los resultados, ganamos dos partidos seguidos y quedamos terceros. Hay que manejar estos momentos de la mejor manera con los pies sobre la tierra, hay que mejorar, es un grupo que se adapta a mi forma y se entrega", ironizó Cristian González.

Para luego, remarcar: "Creo que verte ahí te genera un montón de cosas, cuando veía y no figurábamos me daba fastidio, lo importante es darte cuenta que podés, que podemos, lo demostramos. Nos ilusionamos partido tras partido. La gente se fue contenta e ilusionada, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra.

En cuanto a lo que viene, afirmó: "Tenemos que empezar a trabajar en Independiente, será un rival duro, el que está al 100% va a jugar. Hablo muy directamente. Si están para darme lo que pido vamos para adelante, no puedo cagar a mi compañero porque quiero sostenerme en la cancha. El mensaje es claro y trato de exigirlos. Si no están a la altura van afuera.

Mientras que en el final, Cristian González indicó: "Tenemos que creer que se puede, luchar todos los días, eso implica sacrificarte, aguantar molestias. Hoy lo vemos a Unión ahí arriba y todos nos ilusionamos, tenemos que tener los pies sobre la tierra.