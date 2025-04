Cristian González: "No me confundo, sé que Unión tiene que jugar mucho mejor"

“Este era un partido que teníamos que ganar, no solo por el campeonato, sino por la situación en el promedio. Jugar en nuestra cancha, con nuestra gente, era una obligación ganar. Y lo hicimos”, expresó González, con un tono de compromiso y alivio.

Rotación por necesidad y convicción

Ante la seguidilla de partidos y con la Copa Sudamericana en el horizonte, el DT optó por un equipo con varias caras nuevas. Explicó que muchos titulares venían con molestias o sin la frescura necesaria: “No llegaron como uno pretendía, mucho cansancio, algunas molestias. Entonces, decidimos cambiar. Me la jugué por este 11 porque estaba convencido de que eran los que mejor estaban”.

La apuesta le salió bien. Unión ganó sin sobresaltos, no sufrió en defensa y encontró respuestas en nombres que no venían teniendo muchos minutos. "Muchos chicos jugaron 90 minutos por primera vez, y me pone muy contento. Todos respondieron", dijo el técnico.

Reconocimiento a los protagonistas

González tuvo palabras especiales para Mauricio Martínez, quien jugó de líbero y cumplió con creces: “Hizo un partido extraordinario. Nos da claridad en la salida y técnica. Lo veníamos trabajando y lo hizo muy bien. Es una posibilidad que podemos analizar a futuro”.

También elogió a Rafael Profini, joven volante central que se va consolidando como pieza clave: “Hace meses iba a ser cedido a Gimnasia de Jujuy, no hizo pretemporada, pero tiene unas ganas de crecer enormes. Está jugando en una posición nueva y es de los más destacados en cada partido”.

Sobre Matías Tagliamonte, el arquero que ingresó en lugar de Thiago Cardozo, destacó su profesionalismo: “Entrena al 100%. Lo hizo bien. No tuvimos muchas situaciones en contra, pero estuvo seguro”.

El respaldo del grupo y el valor de la autocrítica

Consultado sobre unas declaraciones de Gamba, quien contó que el grupo le pidió que no se fuera tras un momento difícil, el Kily no esquivó el tema. “Fue después del partido con Aldosivi. Hablamos una hora y media, nos miramos a los ojos. Les dije que necesitaba escucharlos. Y me demostraron adentro de la cancha que están conmigo”.

image.png

Aunque reconoció estar feliz por la racha positiva –dos triunfos consecutivos de local y sin goles en contra–, dejó en claro que no se conforma: “No me confundo, sé que el equipo tiene que jugar mucho mejor. Ganamos, pero no hicimos un partidazo. Fuimos intensos, agresivos y eso me gusta, pero tenemos que seguir creciendo”.

Pensando en la Sudamericana y en lo que viene

El próximo desafío será ante Palestino por la Copa Sudamericana. González confirmó que el martes el plantel viajará en vuelo charter rumbo a Chile. “Está todo bien organizado. Jugamos seguido, con un plantel corto, y eso se siente. Pero no es excusa. Hoy me demostraron que quieren estar todos y eso me encanta. Me lo hacen difícil, pero es lo que quiero: competencia interna”.

LEER MÁS: Lucas Gamba, autor del gol de Unión: "Había que sacar carácter"

Sobre el funcionamiento del equipo alternativo, reconoció que ahora tendrá más dudas para armar el once copero. “A lo mejor tenía una idea más clara antes del partido. Pero hoy algunos me hicieron pensar. Y eso es buenísimo, porque me potencia el grupo”.

Finalmente, se refirió a la situación en el campeonato local, donde Unión aún pelea en la parte baja: “Me da una rabia bárbara vernos tan abajo. Siento que no merecemos estar ahí, pero esto es fútbol. No la metés, perdés. Hoy había que ganar y se ganó. Eso es lo importante”.