Cristian González: "Unión se apresuró y equivocó los caminos"

Cristian González hizo un análisis del empate de Unión ante Instituto en Alta Córdoba, y reveló: "No tuvimos frescura, estoy fastidioso".

El Unión de Cristian González dejó pasar una gran chance de sumar una victoria en Alta Córdoba, donde le ganaba a Instituto con un gol de Nicolás Orsini, pero se lo empataron con un golazo y no pudo aprovechar el hombre de más con el que jugó todo el segundo tiempo. Terminó siendo un 1-1 que dejó un sabor amargo, en el marco de la fecha 2 de la Liga Profesional.

En el arranque de la conferencia de prensa en Alta Córdoba, Cristian González hizo un análisis del empate de Unión ante Instituto, y destacó: "Sabíamos que teníamos que empujarlos, que teníamos que meter pase filtrados, equivocamos los caminos, ellos tuvieron en contragolpes la chance de convertir. No es cambiar por cambiar, sino interpretar de qué manera podés lastimar al rival. Los espacios se iban reduciendo, nos apresuramos en momentos claves, podríamos haber hecho un gol más. Lamentablemente pensábamos que podíamos ganar, pero el empate nos sirve para la pelea por el descenso y para arriba también".

Y Cristian González, agregó sobre el empate de Unión: "Ante Banfield cambiamos con los jugadores que ingresaron desde el banco, intentamos hacer lo mismo con Instituto pero no pudimos, pero son los chicos los que deciden la manera de jugar esta clase de partidos. Hay que sacar mucho carácter y tener esa paciencia que se necesita en el fútbol para tomarte un tiempo más. Sabíamos que teníamos que estar bien parados, pero no tuvimos esa frescura en el uno contra uno. Hacíamos la tenencia lenta, tuvimos situaciones para meter otro gol, pero de todo se aprende, hay que seguir trabajando. Pero nos sirve sumar, esta es una cancha muy difícil, hicimos cosas bien y otras para mejorar".

La valoración que hizo Cristian González del empate de Unión ante Instituto

En cuanto a lo que representa el empate para Unión, Kily González dijo: "Las tomas de decisiones a veces salen mal, son cuestiones que pueden pasar en el fútbol, no tuvimos la claridad que pretendíamos. Sumamos cuatro puntos, si hoy ganábamos nos metíamos en zona de Sudamericana, nos vamos con la bronca que si hubiésemos estado más finos lo podríamos haber ganado. Ojalá que con Barracas Central podamos conseguir la victoria y meternos en puestos de Sudamericana".

Pardo Unión Instituto.jpg Prensa Unión

Por último, cuando se le preguntó por los partidos de Lautaro Vargas y de Nicolás Orsini en Unión, Cristian González destacó: "Uno por algo decidió ponerlo, estaba convencido que iba a ser las cosas bien como las hizo, lo cambiamos por cansancio, tiene muchas ganas y mucha hambre. Lo de NIcolás me pone muy contento porque es el jugador que queremos, está con mucha confianza, tiene mucha actitud para colaborar con los compañeros".

"Estoy fastidioso porque no estuvimos finos para llevarnos el partido, pero hicimos un partido bastante interesante, casi que no nos patearon al arco. Fue muy táctico y muy parejo. El rival propone cosas importantes, el técnico tiene una idea clara. Nos vamos con la bronca de no habernos podido quedar con los tres puntos", cerró Cristian González.