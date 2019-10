Cuadra: "No encuentro el motivo por el que me tocó salir del equipo"

A principios del 2019 Maximiliano Cuadra llegó a Unión luego de reiterados pedidos por parte de Leonardo Madelón, quien en otros mercados de pases había solicitado al delantero. En aquellas oportunidades, Racing no lo negociaba y por ello cuando se concretó su arribo resultó ser la incorporación más importante para el plantel.

Su llegada generó muchas expectativas por sus condiciones futbolísticas y lo demostrado con la camiseta de La Academia. Sin embargo, su rendimiento fue de mayor a menor y en este semestre fue perdiendo terreno al punto tal que en algunos partidos ni siquiera estuvo entre los concentrados.

En diálogo con el sitio Racing del Alma el delantero hizo un balance de su presente en el Tate teniendo en cuenta que su contrato vence en diciembre y debe volver a Racing club dueño de su pase.

"La verdad es que no era la que esperaba. Ahora no me está tocando jugar por un tema particular, pero bueno, sí lo pude hacer el semestre pasado y lo cierto es que lo hice muy bien. Siento que estoy más hecho, más fuerte de la cabeza y creo que me hizo bien venir a sumar unos minutos acá. Repito, ahora no estoy jugando por otro tema aparte futbolístico, pero siento que me hizo bien esto", arrancó su análisis.

Para luego agregar "Leo (Madelón) fue el que me llamó para que viniera a Unión. El semestre pasado jugué, clasificamos a la Copa Sudamericana que era el objetivo que teníamos. Sinceramente hoy no sabría explicar por qué me tocó salir del equipo. Estoy entrenando muy bien, vengo demostrando que quiero estar y sé que en algún momento me va a dar la oportunidad. Digo que es algo particular porque todavía no encuentro el motivo".

Consultado sobre si imaginaba otro presente respondió: "Sí, la verdad es que tenía en mente otro presente. Cuando me tocó jugar lo hice muy bien, creí que podía seguir haciéndolo pero bueno, hoy me toca estar afuera. Sólo queda esperar que me vuelva a tocar".

Y de los momentos que le toca vivir cuando ni siquiera está entre los concentrados expresó: "Y sí, es duro, porque estaba acostumbrado a estar en todos los partidos. De repente te encontrás con que tenés que salir de todo. Y eso es muy duro. Ahora estoy un poco más fuerte en el tema mental. Yo estoy demostrando que quiero estar y sé que el DT en algún momento me va a volver a llamar".