Cuál es la cláusula de salida que tendría Vera en Unión

En realidad, los dirigentes de Unión venían negociando con Federico Vera desde hace mucho tiempo, pero no eran los términos económicos los deseados, con lo cual el entendimiento parecía estar lejos de concretarse, sobre todo porque su salario en los últimos años no estaba acorde con su importancia en el equipo, según relataron desde el lado del jugador.

Las posturas de Unión y Federico Vera

En una de las tantas entrevistas que brindó Luis Spahn en el final del 2023, tras la salvación ante Tigre, cuando se le preguntó por Franco Calderón, quien cuando terminó la temporada se quedó con el pase en su poder, reveló que ese fue el último caso que se daría con un jugador que siga actuando sin haber renovado su vínculo.

Calderón dijo en su momento, en diálogo con UNO Santa Fe, que no iba a "cagar" a Unión, pero luego se retractó y ya no volvió a hablar del tema. Estuvo a punto de irse a Argentinos con un resarcimiento para el club, pero esa chance no se dio y por pedido de Cristian González continuó en el plantel, por una "cuestión deportiva" como lo argumentó el mismo presidente.

Unión Boca Federico Vera 1.jpeg El presidente de Unión, Luis Spahn, confirmó que dará un corte a la situación del contrato de Federico Vera. Prensa Unión

En tanto que en el inicio del 2024, antes de emprender el viaje a Uruguay para realizar la pretemporada, Federico Vera manifestó su deseo y aseguró que firmaría su contrato una vez que volviera del vecino país. Pero esto no se dio, continuaron las negociaciones, se habló que lo querían Huracán, Central, Newell's e Independiente, ofertas que no llegaron o fueron insuficientes para lo que pretendía Unión.

El ultimátum de Spahn a Vera en Unión

En el programa Abrazo de Gol de Canal Veo y en Sol Play (FM 91.5), Luis Spahn fue contundente al hablar de la chance de colgar a Federico Vera en caso de que no firmara en breve su contrato, y que ya era una decisión tomada de la dirigencia.

En tanto que también indicó que en caso de no acordar su vínculo, revelaría cuáles fueron los términos de la oferta que le hizo Unión para renovar, cuestión que supuestamente "por error" lo terminó haciendo en su estado de WhatsApp, el cual luego borró.

El papel de Kily González y el acuerdo de Unión y Vera.

Por lo que se pudo averiguar, Cristian González habría intercedido para que finalmente las partes encuentren un punto de contacto, razón por la cual la información indica que el jugador estaría muy cerca de firmar su contrato con Unión, el cual se extendería hasta el 31 de diciembre del 2025.

El monto que percibirá Federico Vera es muy importante para el primer año, con un aumento considerable para el segundo año. Pero la particularidad es que tendría cláusula de salida, un hecho inusual para los jugadores de Unión.

Si bien todavía se está negociando, por lo que se pudo saber, Federico Vera tendría una cláusula de salida de Unión que iría de los 800.000 dólares a 1.200.000 dólares, cifra que no desvela ni mucho menos a la tesorería de un equipo de Primera División, distante a las últimas ventas de Lucas Esquivel, Kevin Zenón, Imanol Machuca y Juan Ignacio Nardoni, pero importante en función a que se trata de un lateral derecho, y que había un riesgo importante de que se vaya con el pase en su poder.

Lo que pretendía Unión era una cláusula de salida de 1.200.000 dólares, y que el lateral derecho se quede con un porcentaje del pase. Sin embargo, como quería el jugador, la misma se cerraría en 800.000 dólares.