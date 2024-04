El polémico estado de Whatsapp que subió Luis Spahn en Unión

La palabra de Spahn que sacudieron a Unión por Vera

Spahn, en diálogo con Sol Play (FM 91.5), destacó que "estamos un poco decepcionados por la devolución, vimos una situación incómoda para nosotros con un sistema de dilación planificado, cambian representante, vuelven, ponen un abogado, habla el padre. Se agotaron las instancias y esperamos tener un final, entre hoy y mañana, para bien o para mal".

"Nos pusieron un abogado, nos cambiaron un interlocutor, no da para más. Ellos mismos marcaron una decepción con la agencia que negoció anteriormente, estuvimos desde octubre hasta febrero, nos modificaban cosas. Con la película avanzada el objetivo fue no firmar, una negociación con un grado de deshonestidad por parte de la agencia, no se porqué los motivos", agregó Spahn.

Spahn.jpg El presidente de Unión publicó, por "error", según se informa desde el club, el documento del acuerdo con Federico Vera.

Para luego, indicar: "No me sirve que el abogado que me diga que es todo razonable y está bien la oferta, estamos en un brete de firmar o damos a la opinión pública los esfuerzos que hicimos para cerrar este tema. Es hoy para finiquitarse mañana (2 de abril). Hace 10 días, pasaron cosas y nos bloquea por partidos, dilatamos y no queda más margen".

Un principio de acuerdo entre Vera y Unión

Si bien desde el entorno del jugador advierten que todavía faltan algunas cuestiones por pulir, desde los dos frentes se destaca que hubo importantes avances y que estaría todo dado para la firma de un nuevo contrato. Así las cosas, el vínculo iría hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, hay otra cuestión que trascendió en las últimas horas y que generó una gran polémica. La misma tiene que ver con un estado de Whatsapp que publicó el presidente Luis Spahn, donde se destacó cuál es el arreglo con Federico Vera, detallando varias cuestiones, incluso lo que percibirá en su nuevo acuerdo.

Vale recordar que a esto ya lo había advertido Spahn, en relación a que si no aceptaba el jugador iba a revelar cuál había sido la oferta de Unión. Más allá de esto, según se pudo averiguar, esta cuestión tuvo que ver con un documento privado que el presidente de Unión publicó por error. Incluso, se informa que el titular rojiblanco estaba muy apesadumbrado por esta cuestión.

El presidente Spahn es de revelar algunas cuestiones vinculadas a la vida deportiva e institucional de Unión, como cuando se desarrolló la mentada reunión entre los dirigentes tras la última fecha ante Tigre, en el 15 de Abril, donde el equipo se salvó agónicamente del descenso, y remarcó que se había hecho una "profunda autocrítica".