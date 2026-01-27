Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Unión estaría a punto de ceder a un jugador al exterior, lo que le daría la chance de sumar a otro jugador. ¿Se hace lo de Mauricio Martínez?

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 16:51hs
Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Prensa Unión

La posible salida de Enzo Rubio a Delfín de Ecuador no solo marcaría una baja en el plantel de Unión, sino que además abriría una ventana reglamentaria en el mercado de pases que el club podría aprovechar hasta el 10 de marzo para incorporar un futbolista más.

LEER MÁS: Madelón prepara un cambio llamativo en Unión para visitar a Lanús

Con este escenario en marcha, en Santa Fe vuelve a tomar fuerza un apellido conocido: Mauricio Martínez, un jugador muy valorado por el cuerpo técnico y que hoy intenta resolver su situación contractual con Rosario Central.

Un cupo que puede cambiar el panorama

La transferencia de Rubio al fútbol ecuatoriano está encaminada y, de concretarse oficialmente, habilitaría a Unión a sumar un refuerzo fuera del período habitual. Este tipo de excepciones reglamentarias suele activarse cuando un futbolista es transferido al exterior, y el Tatengue ya analiza alternativas.

En un mercado donde el club ya se movió con anticipación, esta chance aparece como una oportunidad estratégica para terminar de equilibrar el plantel de Leonardo Madelón.

Mauricio Martínez, el nombre que ilusiona

El apuntado es Mauricio “Caramelo” Martínez, un viejo conocido de la casa. El mediocampista, que supo ser pieza importante en su etapa anterior en Unión, busca rescindir su contrato con Rosario Central para quedar en libertad de acción.

Enzo Rubio

Desde el entorno rojiblanco reconocen que es un jugador que encaja futbolística y emocionalmente en el proyecto actual. Su versatilidad para moverse como volante central o interno y su conocimiento del club lo convierten en una opción más que seductora.

Madelón fue claro en sus últimas declaraciones: no habrá novedades hasta el 31 de enero, fecha clave para saber si Martínez logra destrabar su salida. Si eso ocurre, el escenario podría alinearse rápidamente para su regreso.

Un plantel que ya sumó piezas importantes

Hasta el momento, Unión ya reforzó zonas clave del equipo con las llegadas de Matías Mansilla, Brahian Cuello y Lucas Menossi, tres incorporaciones que apuntan a darle mayor solidez y variantes al once titular.

LEER MÁS: Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Sin embargo, la chance de sumar un cuarto nombre con el mercado ya avanzado sería un plus inesperado, especialmente si se trata de un futbolista con historia en el club y buena relación con el cuerpo técnico.

Paciencia, pero con ilusión

Por ahora, todo depende de dos factores: que se confirme la transferencia de Rubio y que Martínez logre desvincularse de Central. Recién entonces Unión podrá acelerar formalmente.

Mientras tanto, en el Mundo Tatengue se mantienen cautos, pero la posibilidad está sobre la mesa. Y cuando se trata de un regreso querido, la expectativa siempre crece un poco más.

Unión Santa Fe Mauricio Martínez
Noticias relacionadas
leo madelon prepara un cambio llamativo para visitar a lanus

Leo Madelón prepara un cambio llamativo para visitar a Lanús

madelon analiza una nueva formula por izquierda en union

Madelón analiza una nueva fórmula por izquierda en Unión

gran furor en union por la nueva camiseta alternativa con homenaje historico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

union celebro a leonardo madelon, simbolo eterno del adn tatengue

Unión celebró a Leonardo Madelón, símbolo eterno del ADN tatengue

Lo último

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una sociedad estratégica: las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Último Momento
Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una sociedad estratégica: las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Ovación
Lucas Menossi, nueva cara de Unión: Quiero volver al nivel que mostré en Tigre

Lucas Menossi, nueva cara de Unión: "Quiero volver al nivel que mostré en Tigre"

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"