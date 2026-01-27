Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Unión estaría a punto de ceder a un jugador al exterior, lo que le daría la chance de sumar a otro jugador. ¿Se hace lo de Mauricio Martínez?

La posible salida de Enzo Rubio a Delfín de Ecuador no solo marcaría una baja en el plantel de Unión , sino que además abriría una ventana reglamentaria en el mercado de pases que el club podría aprovechar hasta el 10 de marzo para incorporar un futbolista más.

LEER MÁS: Madelón prepara un cambio llamativo en Unión para visitar a Lanús

Con este escenario en marcha, en Santa Fe vuelve a tomar fuerza un apellido conocido: Mauricio Martínez, un jugador muy valorado por el cuerpo técnico y que hoy intenta resolver su situación contractual con Rosario Central.

Un cupo que puede cambiar el panorama

La transferencia de Rubio al fútbol ecuatoriano está encaminada y, de concretarse oficialmente, habilitaría a Unión a sumar un refuerzo fuera del período habitual. Este tipo de excepciones reglamentarias suele activarse cuando un futbolista es transferido al exterior, y el Tatengue ya analiza alternativas.

En un mercado donde el club ya se movió con anticipación, esta chance aparece como una oportunidad estratégica para terminar de equilibrar el plantel de Leonardo Madelón.

Mauricio Martínez, el nombre que ilusiona

El apuntado es Mauricio “Caramelo” Martínez, un viejo conocido de la casa. El mediocampista, que supo ser pieza importante en su etapa anterior en Unión, busca rescindir su contrato con Rosario Central para quedar en libertad de acción.

Enzo Rubio

Desde el entorno rojiblanco reconocen que es un jugador que encaja futbolística y emocionalmente en el proyecto actual. Su versatilidad para moverse como volante central o interno y su conocimiento del club lo convierten en una opción más que seductora.

Madelón fue claro en sus últimas declaraciones: no habrá novedades hasta el 31 de enero, fecha clave para saber si Martínez logra destrabar su salida. Si eso ocurre, el escenario podría alinearse rápidamente para su regreso.

Un plantel que ya sumó piezas importantes

Hasta el momento, Unión ya reforzó zonas clave del equipo con las llegadas de Matías Mansilla, Brahian Cuello y Lucas Menossi, tres incorporaciones que apuntan a darle mayor solidez y variantes al once titular.

LEER MÁS: Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Sin embargo, la chance de sumar un cuarto nombre con el mercado ya avanzado sería un plus inesperado, especialmente si se trata de un futbolista con historia en el club y buena relación con el cuerpo técnico.

Paciencia, pero con ilusión

Por ahora, todo depende de dos factores: que se confirme la transferencia de Rubio y que Martínez logre desvincularse de Central. Recién entonces Unión podrá acelerar formalmente.

Mientras tanto, en el Mundo Tatengue se mantienen cautos, pero la posibilidad está sobre la mesa. Y cuando se trata de un regreso querido, la expectativa siempre crece un poco más.