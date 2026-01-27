Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Lucas Menossi fue oficializado como refuerzo de Unión, en las redes sociales del club. Firmó contrato hasta diciembre de este año.

27 de enero 2026 · 15:45hs
Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Unión confirmó la llegada de Lucas Menossi, volante central que firmó contrato hasta diciembre de 2026. Con recorrido en el fútbol argentino e internacional, el mediocampista se convierte en una pieza que Leonardo Madelón buscaba para darle equilibrio y dinámica a la mitad de la cancha.

La dirigencia rojiblanca cerró así una incorporación que venía tomando forma en los últimos días y que suma jerarquía y variantes en una zona clave del equipo.

"Lucas Menossi es nuevo jugador de Unión. El volante central selló su vínculo hasta diciembre de 2026. ¡Bienvenido Lucas!", informó Unión en sus redes sociales.

Un volante con recorrido y títulos

Menossi inició su carrera en Tigre, club donde vivió sus etapas más destacadas. En su regreso al Matador fue protagonista en la Copa de la Superliga 2019 y también formó parte del plantel que logró el ascenso y el título de la Primera Nacional en 2021, siendo un mediocampista de mucho despliegue y presencia en ambas áreas.

En su etapa más reciente en Tigre, durante 2023, disputó 38 partidos (32 como titular) y convirtió un gol, además de ser pieza importante en la Copa Sudamericana, donde jugó siete encuentros y volvió a marcar.

Paso por San Lorenzo y experiencia internacional

En 2019 dio el salto a San Lorenzo, donde tuvo menos continuidad de la esperada. Allí disputó 28 partidos en tres temporadas, antes de regresar a Tigre para reencontrarse con su mejor versión futbolística.

Lucas Menossi revisión médica unión.jpg
Lucas Menossi al mediodía sorteó la revisación médica y luego firmó con Unión.

En 2024 tuvo su primera experiencia en el exterior al fichar por Universidad Católica de Chile, donde jugó 16 partidos y marcó un gol. Sin embargo, a mitad de año rescindió su contrato por motivos personales y regresó al fútbol argentino.

Último paso antes de llegar a Santa Fe

Previo a su arribo a Unión, Menossi jugó en Belgrano de Córdoba, donde sumó rodaje en Primera División y mantuvo continuidad en el mediocampo, aportando su habitual despliegue, capacidad de recuperación y buen criterio para distribuir la pelota.

A lo largo de su carrera profesional acumula más de 320 partidos oficiales, con presencia en torneos locales e internacionales, además de una experiencia variada que lo respalda como un volante completo.

Lo que busca Madelón

La llegada de Menossi responde a la intención del cuerpo técnico de contar con un mediocampista que pueda ordenar al equipo, sostener el ritmo en la zona central y aportar equilibrio táctico. Su versatilidad para jugar como volante interno o más posicional le da al entrenador distintas alternativas según el esquema.

Con contrato firmado y presentación oficial, Lucas Menossi ya es Tatengue y se prepara para sumarse de lleno a la pretemporada, con el objetivo de convertirse en una pieza importante en el armado del nuevo Unión.

