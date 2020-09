Daniel Juárez llegó con la ilusión de romperla en Unión

"Estoy muy contento, porque es una nueva etapa en mi vida y mi carrera", reconoció la primera incorporación de Unión, el delantero Daniel Juárez, quien contó las sensaciones de dar el tan soñado salto a Primera División. Si bien es cierto que llegó para este proceso que tiene a Juan Azconzábal como entrenador, el acuerdo de su incorporación de concreto a comienzos de año.

El Tate adquirió el 40% del pase de Pajarito, como quizás más se lo conoce, a cambio de 6.000.000 de pesos. "Me estoy adaptando muy bien. Me siento muy cómodo, los chicos me recibieron de grata manera y por eso muy feliz", apuntó en un diálogo que el club difundió a través de las redes sociales a raíz del protocolo instaurado por la pandemia del coronavirus.

Daniel Juárez.jpg Daniel Juárez se ilusiona con hacer cosas importantes en Unión y convencer a Juan Azconzábal

Respecto a cómo se dio su temprano arribo a Santa Fe, relató: "Estaba en Jujuy y fuimos de los primeros en entrar en fase 4, donde podían abrir los gimnasios. Entonces yo seguí entrenando con los profes de Gimnasia (J). Cuando llegué a Santa Fe se contactó conmigo Hugo (el profe Díaz), que me pasó las rutinas y estando en cuarentena hice lo que pude para trabajar en el hotel".

Ahora ya metido de lleno en las tareas con el plantel, apuntó lo esencial de ser precavidos ante la compleja situación sanitaria: "Como se puede ver, estamos respetando todo, donde cada uno tiene su lugar y espacio. Hay que dar el máximo y tratar de no cometer errores".

En el final de la entrevista, dejó en claro que su meta pasará por convencer al DT Juan Azconzábal: "Mis expectativas son muchas. Primero, busco adaptarme. Trato de que no me cueste mucho. Mi meta es jugar y ser feliz. Soy delantero y puedo jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. También puedo hacerlo de volante, así que puedo ir variando. Soy de tirar diagonales y jugar a las espaldas de los rivales. En todo eso me destaco".