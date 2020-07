En Unión ya comenzó la nueva era de Juan Azconzábal como técnico. Si bien es cierto que no lo puede hacer todavía de manera presencial por la cuarentena de la pandemia del coronavirus, ya comenzó a tomar decisiones a la distancia. En este caso, mantiene un diálogo permanente con la dirigencia pensando en el armado del próximo plantel. Por ahora solo hubo confirmaciones de las bajas y se trabaja para retener a algunos jugadores. El nombre que emerge es el de Sebastián Moyano, pero por ahora no hubo acercamientos, ya que no es posible hacer uso de la opción de compra por el 50% del paso. Por las dudas, el DT se habría interesado en Daniel Sappa, que terminó su vínculo en Arsenal y debe ponerse a disposición de Estudiantes.

Por lo que manejan medios platenses, no sería tenido en cuenta y por eso pretenden cederlo nuevamente préstamo y ahí es donde aparecería en escena a Unión por recomendación de Juan Azconzábal, que lo tiene bien visto. La pregunta a dilucidar es si este presunto sondeo sería porque el escenario con Moyano no es tan sencillo o porque hay nuevas prioridades. Será cuestión de ver cómo transcurren a la espera de novedades. Más que nada, para confirmar negociaciones.

image.png Desde Unión hicieron sondeos por Daniel Sappa, de última campaña en Arsenal y cuyo pase es de Estudiantes

Daniel Sappa, de 25 años (9 de febrero de 1995) y 194 centímetros, viene de jugar la temporada pasada en Arsenal, donde disputó 13 partidos. Su continuidad no pudo ser factible y por eso a partir del 1 de julio quedó a disposición de Estudiantes, que tiene como conductor a Leandro Desábato y cuyo titular es Mariano Andújar.

Asimismo, estas comunicaciones desde Unión revelan también que quizás Juan Azconzábal tendría en un segundo plano a Joaquín Papaleo e Ignacio Arce, que deben regresar tras cumplirse sus préstamos en Santamarina de Tandil y San Martín de Tucumán. A eso hay que agregar que ya se le comunicó a Alan Sosa que no se le renovará y que la meta pasa por prestar a Marcos Peano para que tenga rodaje en otro club.

Situaciones que se van conociendo con las movidas que vienen efectuando los dirigentes bajo el consenso del técnico, que dejó Deportes Antofagasta de Chile para tener una nueva posibilidad en el fútbol Argentino. Solo quedar esperar si avanza este interés por Daniel Sappa.