Moyano: "Veremos qué ofrece Unión y si los números dan"

La continuidad de Sebastián Moyano es prioridad para la dirigencia rojiblanca. El arquero que llegó hace un año a pelear el puesto, se afianzó como titular y fue uno de los valores destacados del equipo. Este 30 de junio venció su contrato con Unión y la opción de compra por el 50% de sus pase asciende a los 250.000 dólares. Sin embargo, la dirigencia rojiblanca no cuenta con ese dinero y en consecuencia negocia una prórroga del contrato con una mejora salarial.

En diálogo con LT9, el arquero mendocino se refirió a su situación manifestando su deseo de seguir. A la vez que reconoció que nadie de Unión lo llamó y que lo más probable es que estén negociando con su representante (Christian Bragarnik). Por otra parte dijo estar al tanto del rumor de un interés de Defensa y Justicia, pero que no hay nada oficial.

"Con la gente de Unión no hablé nada, seguramente lo habrán hecho con mi representante. Primero van a hablar con él antes que sea conmigo, de eso estoy seguro. Respecto a mi representante, hablé con él en estos días y me dijo que estaban finalizando lo que era el contrato del técnico (Azconzábal). Y que después hay que esperar porque sabía que no iban a hacer uso de la opción de compra", aseguró en el inicio de la charla.

Para luego agregar "Mi representante estaba esperando lo que ofertara Unión para que yo siguiera acá en el club. Uno en lo personal quiere quedarse, pero hay que esperar qué ofrece Unión y si los números dan. Mi idea es seguir, estoy cómodo, pero no queda otra que aguardar el ofrecimiento que llegue de Unión o de otro club. Pero la prioridad es Unión y esperemos arreglar lo antes posible para tener una certeza sobre mi futuro".

Sobre un supuesto interés de Defensa y Justicia dijo: "Un excompañero me comentó algo de Defensa y Justicia, pero la realidad es que nadie se contactó conmigo. Yo estoy esperando que pasa acá, sabiendo que s una situación anormal, nunca pasó de estar tanto tiempo parados. Y eso afecta los ingresos de los clubes por lo cual no hay movimientos. En mi caso se me termina el alquiler y no se si renovarlo o no".

Respecto al nuevo contrato opinó: "Sería ilógico renovar por un año, ya que el próximo torneo se jugaría de enero a diciembre, por lo cual la mayoría arreglará por un año y medio o en su defecto por seis meses. Ojalá que esto llegue a buen puerto y que sea lo mejor tanto para mí como para Unión. Logré continuidad y eso es bueno, se me pasó muy rápido este año, tenía muchas ganas de seguir jugando y lograr algo más importante en Unión".

"Pasé cosas buenas y malas uno trata de aprender y de madurar y que las cosas que vive sirvan de experiencia. Nunca me había pasado de vivir un Clásico y lo disfruté un montón. Para mí quedará grabado por muchos años más, como la serie con el Mineiro. Ese día hicimos un partido casi perfecto jugando como local y con esa ventaja nos terminamos clasificando más allá de sufrir en Brasil. Por todas esas cosas es que deseo seguir en Unión".