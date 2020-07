"Les dije a los dirigentes que soy feliz en Unión"

Hace unas semanas llegó una oferta concreta por parte del Puebla de México para llevarse a Franco Troyansky. Sin embargo, la dirigencia rojiblanca desechó rápidamente la propuesta. Se trataba de un préstamo con un cargo de 250.000 dólares y una opción de compra de 2.000.000 de dólares. Pero se priorizó el aspecto deportivo y el Pocho se quedó.

En diálogo con En El Área TV el delantero rojiblanco (se encuentra en Bahía Blanca) se refirió a esta posibilidad que se le presentó, pero dijo que está muy cómodo en Unión. Además recordó sus comienzos en el club y habló de su rendimiento en la última temporada. Como así también de la posición en la que más le gusta jugar.

"Me había llamado el Moncho (Carlos Ruiz) que es el ayudante de Leo (Madelón) antes que aparezca lo de Argentinos y ya le había dado la palabra. Yo había jugado en la cancha de Unión con Olimpo y siempre me gustó lo de la gente. Por eso le di la palabra al Moncho y cuando apareció lo de Argentinos ya tenía todo para viajar a Santa Fe", comenzó contando sobre su llegada al Tate.

Y agregó: "Me recibieron muy bien en el grupo, había un grupo bárbaro y muy unido nos juntábamos siempre. Ahora los chicos se despidieron por el grupo de wasap y por las redes, no es fácil, son lindos momentos que vivimos juntos, pero pasa siempre lo de la renovación de los planteles".

Sobre su rendimiento con la camiseta rojiblanca opinó: "En este campeonato me fue bien, el gol a Argentinos y Godoy Cruz me gustaron los dos.Yo trato de entregarme al máximo en los minutos que me toca jugar, no me hago problema por eso, uno trata de ser titular, pero doy lo mejor porque lo primero es lo grupal, después vendrán los goles. En este semestre me fue mejor en lo individual, pero siempre priorizo el equipo".

"Nunca me pasó de estar tanto tiempo parado, considero que un mes y medio de entrenamientos estará bien para volver a jugar. Ahora que se puede salir hago intermitentes y pasadas y algunos trabajos con pelota. Me siento bien, pero está claro que perdimos en lo físico y futbolístico. Voy a un centro de kinesiología de unos amigos y lo utilizo como gimnasio", comentó.

A la hora de recordar la clasificación en Brasil ante el Atlético Mineiro contó: "Fue terrible, algo emocionante que no me lo voy a olvidar nunca, estábamos muy confiados en volver con la clasificación y lo de la gente fue impresionante. Ya escuchábamos a la gente en la puerta del hotel, fue tremendo y eso que estábamos en el piso 10. Tratamos de manejarlo con tranquilidad pero sabíamos del esfuerzo que hizo la gente".

Consultado por la posición en la que se siente más cómodo dijo: "En un 4-4-2 siendo uno de los puntas, pero si tengo que jugar por las bandas no tengo problemas, lo principal es tener la chance de jugar y tratar de responderle al equipo. Pero debo amoldarme a la idea del técnico, ya sea por afuera o como delantero de área".

Por último se refirió a la oferta que le llegó del Puebla "Primero lo tomé con tranquilidad, hablé con la dirigencia y me dijeron que quería que me quedara. Querían saber mi opinión y yo les dije que era feliz en Unión y que estaba enfocado acá. Y después ellos iban a tomar una decisión, pero fue algo fácil de resolver por mis ganas de seguir en Unión".