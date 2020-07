"No me interesa un contrato por seis meses"

Jonathan Bottinelli tiene el pase en su poder, este 30 de junio venció su contrato con Unión y por ahora no lo llamaron para renovarle el vínculo. El defensor pretende seguir, pero el que decidirá es el técnico Juan Manuel Azcónzabal. Por ello habrá que seguir esperando- En diálogo con Radio Continental AM 590, Bottinelli se refirió a su situación contractual.

"La relación con Unión es buena, la gente me quiere mucho y logramos cosas importantes. Seguramente si no hubiera pasado todo esto ya hubiese abrochado mi renovación de contrato. Es una situación compleja, porque si no habría pasado lo de la pandemia todos los que quedamos libres podríamos haber defendido nuestro trabajo dentro de la cancha y poder tener otro contrato. Pero ahora habrá que esperar quien nos quiere contratar y saber cuando arranca el torneo", comenzó contando.

Respecto a su situación expresó: "Yo creo que rendí, hice mi trabajo, lo clasificamos a Unión dos veces seguidas a la Copa Sudamericana. Del equipo titular que armo Madelón el único que quede soy yo, le dejamos cosas buenas al club. Todavía no estoy afuera de Unión, hasta el momento no hubo contactos por parte de la dirigencia ya que estaban esperando la contratación del entrenador que se produjo en estos dias. Y él (Azconzábal) será quien decida los pasos a seguir. El año pasado me pasó lo mismo me dijeron que no iba a seguir y un mes después me renovaron el contrato".

LEER MÁS: "Les dije a los dirigentes que soy feliz en Unión"

En cuanto a sus preferencias manifestó: "Uno analiza el proyecto deportivo me crie en un equipo grande (San Lorenzo) acostumbrado a pelear campeonatos. Y cuando me llamó Unión, Madelón tenía un proyecto ganador y eso fue lo que me tentó. Este último año no fue el esperado, pero es difícil rearmar un equipo cuando se te van 10 titulares".

Sobre el aspecto contractual opinó: "Por esta situación, ahora se puede hacer un contrato por seis meses, pero la verdad es que no tengo ganas de hacer un contrato por seis meses. Prefiero hacer un contrato por un año y medio para tener una mayor estabilidad. A esta altura y con 35 años, mis aspiraciones son deportivas y no económicas".

Volviendo a Unión destacó: "Me encontré con un club que no pensé que tenia semejante infraestructura, cuenta con un predio fantastico, la concentracion ahí mismo, canchas muy buenas y el campo de juego del estadio es de los mejores de Argentina, la cancha está llena cada vez que jugamos de local. La gente está acostumbrada a pedirte el Clásico y nada más, querían ganar el Clásico para ser los dueños de la ciudad por un año. Los dos primeros Clásicos que jugué fueron empates y el último lo pudimos ganar y fue fantástico".

LEER MÁS: En Unión preguntaron por Sebastián Ribas

Consultado por la vuelta a los entrenamientos dijo: "Lo ideal sería que volvamos todos juntos, en Santa Fe no hay casos y los equipos podrían comenzar a entrenar, pero sería correr con mucha ventaja y eso no me gustaría como jugador. Por lo cual me parece que lo más correcto es que todos los equipos arranquen los entrenamientos al mismo tiempo. Pero el fútbol debe volver porque hay mucha gente que vive alrededor del fútbol. Sería fantástico que la gente pueda ver fútbol, pero las decisiones las toma el Gobierno, nosotros no podemos hacer demasiado".

Por último Bottinelli manifestó: "Estoy en plenitud física y me siento bien. Uno aspira a que lo llamen los equipos grandes, me gustaría que me llame San Lorenzo, soy hincha y me inicié ahí. Pero no le cierro la puerta a nadie y sigo esperando. Por ahora no hay mucho movimiento y los equipos esperan a que haya alguna novedad sobre la vuelta a los entrenamientos".