"Me dijeron «paragua entrá y hace un gol». Justo se dio para la victoria y la verdad, muy contento por eso", reconoció Junior Marabel, tras una noche muy esperada.

¡Gritate algo! Junior Marabel lo dio vuelta para Unión y lo gritó con todo.

Asimismo, admitió haberse sentido muy cómodo: "En las primeras pelotas que uno toca bien se llena de confianza y creo que entré bien. Sobre todo para aportarle al equipo, que es lo que me piden. No sé si mi fuerte es el juego aéreo, porque no voy mucho por arriba, pero sé que me tocará aportar en esa faceta. Estoy muy cómodo con el planteo del profe (por Gustavo Munúa)".

"Después de dos semanas llegó la habilitación. Ahí recién supe que podía jugar con tranquilidad. Ayer (por este viernes) antes de concentrar me avisaron que llegaron los papeles. Me dijeron que la camiseta 22 (la de Emanuel Britez) estaba libre y por eso la usé", expuso Junior Marabel.

En el final, tuvo metas de altura en charla con UNO Santa Fe: "El grupo se mentalizó en pelear arriba. Partido tras partido se irá dando de la mejor manera. El equipo está para grandes cosas. Por qué, obsesionarse con el campeonato".