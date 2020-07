Defensa y Justicia reconoció un interés por Sebastián Moyano

Unión pretende retener a Sebastián Moyano ya que el 30 de junio finalizó su contrato. Hasta el momento no existieron avances entre las partes, aunque las charlas se llevaron a cabo entre Luis Spahn y Christian Bragarnik representante de Moyano. El arquero reconoció que no tuvo ningún llamado de los dirigentes y que espera novedades para saber cual será su futuro. Unión no va a hacer uso de la opción por el 50% de los derechos económicos valuado en 250.000 dólares. Por lo cual pretende extender el préstamo por un año y medio con una mejora salarial. No obstante, desde hace unos días trascendió el rumor de que Defensa y Justicia lo quiere a Moyano.

Esto tiene que ver con que el Halcón de Varela puede transferir a Ezequiel Unsain. Al menos existieron algunas sondeos por parte del Montpellier de Francia, aunque por ahora no hay acuerdo. No obstante, en las últimas horas, el presidente de Defensa y Justicia José Lemme reconoció públicamente el interés por el arquero mendocino.

LEER MÁS: El primer refuerzo de peso que quiere el Vasco Azconzábal

"El Ruso Rodríguez regresa del préstamo de Central Córdoba, pero es probable que sea negociado, y en caso de vender a Unsain creemos que Sebastián Moyano es muy interesante para reemplazarlo", aseguró el máximo directivo dándole entidad a la información que surgió hace unos días.

En consecuencia habrá que aguardar los próximos días para tener mayores certezas, por las dudas en Unión surgió la alternativa de Daniel Sappa arquero que viene de atajar en Arsenal. Esta alternativa surge en caso de que se complique la chance de Moyano.