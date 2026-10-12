Después del fin de semana libre, Unión vuelve al trabajo con la mira en Riestra

Tras la derrota 2-0 ante Defensa y Justicia y con Leonardo Madelón confirmado en el cargo, el Tatengue prepara la visita del próximo lunes a Riestra, con la obligación de mejorar su rendimiento.

Unión retomará los entrenamientos después del fin de semana libre con la mirada puesta en Deportivo Riestra, su próximo rival en el Torneo Clausura. Luego de cuatro derrotas consecutivas, el equipo de Leonardo Madelón necesita dar vuelta la página, recuperar respuestas futbolísticas y sostener sus últimas posibilidades de clasificación a los playoffs.

Madelón continúa y busca respuestas futbolísticas

La continuidad de Leonardo Madelón al frente del plantel le da un marco de trabajo al Tatengue, que intentará dejar atrás el golpe sufrido ante Defensa y Justicia, que se impuso por 2-0 en el estadio 15 de Abril. El entrenador tendrá varios días para preparar el encuentro y definir qué cambios necesita el equipo para recuperar solidez y competitividad.

El desafío no pasa solamente por encontrar una nueva combinación de nombres, sino también por corregir los errores que se repitieron en las últimas presentaciones. Madelón deberá decidir si sostiene una base de futbolistas o introduce variantes para modificar la imagen de un Unión que perdió terreno en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de su zona.

Menossi, la principal preocupación física

En el aspecto físico, el panorama general ofrece una señal favorable: el resto del plantel terminó el último compromiso en buenas condiciones y estará disponible para entrenar. Sin embargo, la situación de Lucas Menossi genera preocupación, ya que el mediocampista continúa condicionado por una lesión que podría comprometer su presencia en lo que resta del torneo.

Su posible ausencia representaría una dificultad para el cuerpo técnico, que perdería una alternativa en la mitad de la cancha en un momento en el que necesita recuperar funcionamiento y equilibrio.

La visita a Riestra, prevista para el próximo lunes, aparece como una nueva prueba para un Unión urgido de resultados. Aunque todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en los playoffs, el margen de error se redujo considerablemente. El Tatengue necesita cambiar la tendencia, mejorar su rendimiento y encontrar dentro de la cancha las respuestas que le permitan cerrar el torneo con otra imagen.