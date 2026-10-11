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Las estadísticas que explican por qué Unión falló también ante Defensa

Unión sigue en caída libre y, los números ante Defensa, exponen un momento defensivo quebrado a lo que ahora se sumó otra vez la falta de eficacia arriba

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 11:15hs
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Las estadísticas que explican por qué Unión falló también ante Defensa

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión volvió a tropezar y esta vez las estadísticas ayudan a entender por qué no encuentra la salida. Frente a Defensa remató menos, tuvo menor posesión y, aunque generó, volvió a quedarse sin respuestas. El revés profundizó una racha de cuatro caídas al hilo y una ilusión se desmorona partido tras partido.

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Las estadísticas de Unión-Defensa y Justicia

El Halcón terminó con 18 remates contra los 15 de Unión y también lo superó en tiros al arco: ocho contra siete. La diferencia no fue abismal, pero sí significativa en un equipo que necesita recuperar contundencia. Defensa tuvo más intentos y logró traducirlos en el resultado, mientras que el Tate volvió a padecer esa falta de precisión que antes conseguía compensar con su poder de fuego.

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La posesión también quedó del lado visitante, con un 57% frente al 43% del conjunto santafesino. Unión cometió 15 faltas contra nueve de Defensa y recibió cinco amarillas, por dos de su adversario. Además, el Tate registró seis tiros de esquina, el doble que el Halcón, que tuvo tres. Es decir, algunas estadísticas muestran que buscó generar peligro, pero no alcanzó para cambiar la historia. Tener más córners o acercarse en remates al arco sirve de poco si falta eficacia en las áreas.

Los números de Unión-Defensa.

Los números de Unión-Defensa.

El dato más preocupante va más allá de un partido: Unión volvió a mostrar una defensa vulnerable y un ataque que perdió capacidad de respuesta. Cuando el rival encuentra espacios, el equipo queda expuesto; cuando necesita remontar, le cuesta demasiado convertir. Esa combinación explica buena parte de la caída libre y alimenta las dudas sobre un funcionamiento que no logra corregirse. Leonardo Madelón confía en el plantel y mantiene la convicción de que hay material para reaccionar, pero los resultados empiezan a poner todo en discusión, incluida su continuidad.

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La cuarta derrota al hilo golpea de lleno en el objetivo de meterse en los playoffs, que ahora aparece cada vez más comprometido. Unión necesita recuperar solidez, volver a lastimar y demostrar que todavía puede sostener un partido cuando las cosas no salen como esperaba. Porque las cifras del encuentro ante Defensa no explican por sí solas toda la crisis, pero sí dejan una advertencia clara: el Tate ya no consigue imponer condiciones y tampoco logra disimular sus propias debilidades.

Unión Defensa estadísticas
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