Dómina, clave en Unión: "Fue un desahogo terrible por todas las cosas que me pasaron"

El delantero de Unión, Jerónimo Dómina, autor del gol agónico ante Banfield, contó que busca revertir "lo del torneo pasado", donde no le salieron las cosas

Entró en el complemento para jugar más que nada de volante adelantado y encontró un espacio para romper un partido que parecía terminaba en empate: "Una alegría enorme, porque soy hincha y estoy muy contento de estar acá. Gracias al club que me dio una mano también".

Un desahogo para Jerónimo Dómina en Unión

"Lo fuimos a buscar en todo momento y lo que entramos lo hicimos bien. Por suerte nos pudimos quedar con los tres puntos en casa", agregó el jugador en charla con la televisión. Vale resaltar que luego no quiso charlar con los medios de Santa Fe, que son los que siempre están.

Volviendo al partido, no dudó: "Es hermoso cuando se da así, sobre la hora. Fue un desahogo terrible por cosas que me pasaron. En el torneo pasado no rendí como esperaba y trabajé mucho para revertirlo".

En el final, fue contundente el pibe de 18 años: "Una locura gigante tiene Kily y lo vivé así. Lo transmite".