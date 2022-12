"Doy por cerrada la chance de que Mele siga en Unión"

"Yo estuve en Qatar con el presidente de Nacional en el mismo hotel, viajábamos juntos a todos los partidos y él me pidió la prioridad por Santi (Santiago Mele). El tema es que Santi ahora será arquero de la Selección, por que Muslera tiene unos cuantos años, lo mismo Sosa. Por eso creo que ellos no van a continuar en el seleccionado y el que sigue es Santi, que tiene que jugar. Nacional está más que interesado en Santiago, pero primero tiene que definir si Rochet se va ahora o en junio . Estamos en esa disyuntiva", comenzó contando.

LEER MÁS: El plantel de Unión trabaja en doble turno

Para luego agregar "Nunca tuve la posibilidad de hablar con alguien de Unión, ni se mostraron interesados en buscar una solución. En un momento viajé en el buquebus con un intermediario amigo del presidente (Luis Spahn) y le dije que estábamos abiertos a buscar una solución, pero la realidad es que nunca nos llamaron. Por eso a falta de tan poco tiempo, doy por cerrada la chance de que siga en Unión".

Respecto a la imposibilidad de Unión de girar el dinero, Manta fue contundente: " El tema del banco no es así y lo digo con propiedad. Capaz que a Unión no lo autorizan por otro motivo, pero Central Córdoba nos giró el dinero por la compra de Renzo López, lo hizo en tiempo y en forma y es un club argentino. Por eso no creo esa versión que dicen que no pueden mandar el dinero. No recuerdo exactamente, pero como mucho pagaron tres cuotas. Hubo equipos interesados, pero hasta el 31 de diciembre Santiago se debe a Unión.