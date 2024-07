Durísimo comunicado de Glorioso 89 contra la CD de Unión

Es que en Unión las novedades pasan más por los jugadores que se podrían ir que por aquellos que podrían llegar para reforzar el plantel que comanda Cristian González, que terminó en las primeras cinco fechas como líder junto a Talleres de Córdoba y Huracán.

El comunicado de Glorioso 89

Como lo hizo hace un par de días Identidad Unionista, agrupación liderada por Marcelo Martín, ahora se conoció un comunicado mucho más duro que elevó Glorioso 89, la cual es conducida por Carlos Ghisolfo.

En el arranque del escrito se destaca: "Si bien la atención del mundo futbolero está puesta en la Selección, no debemos olvidarnos que estamos atravesando un mercado de pases en el fútbol local. Que nos encuentra en un momento deportivo muy superior a lo que esperábamos, pero al que hay que consolidar para aspirar a logros importantes".

Y Glorioso 89 agrega: "No podemos dejar de preocuparnos cuando vemos que la mayoría de los equipos ya se están reforzando, y en Unión se ve una dirigencia que parece querer chocar dos veces con la misma piedra. El año pasado, tomando decisiones en el marco de una política totalmente equivocada y en contrario a lo prometido públicamente, la directiva se desprendió de jugadores titulares y no se incorporó en la misma medida, lo que nos llevó a estar en descenso hasta la última fecha del torneo".

En tanto que más adelante, Glorioso 89 apunta de la siguiente manera contra la CD de Unión: "Y este año nuevamente se demora sin causa el levantamiento de la inhibición y volvemos a escuchar las frases que no queremos: 'hay dos jugadores por puesto'; 'nadie quiere venir a Santa Fe'; 'no podemos pagar lo que pretenden'; 'no vamos a incorporar por incorporar'; etc. Repetición de lo que ya escuchamos, reprobamos, y que nos llenó de una innecesaria angustia el torneo pasado".

Glorioso 89, durísimo contra el presidente Luis Spahn

Luego, Glorioso 89 apunta: "Queremos recordarle a nuestro Presidente y sus directivos que lo que los socios e hinchas queremos, al igual que lo manifiesta nuestro técnico, es que se invierta en fútbol profesional y se jerarquice en serio el equipo, que se mantenga el plantel, que no se hagan más apuestas y se vaya por logros importantes que ya no sean simplemente clasificar en la décima posición y entrar a una Sudamericana".

"Esa es la vereda por la que caminamos todos los unionistas. Ojalá que, por una vez, la dirigencia camine por la misma senda", finaliza el comunicado.