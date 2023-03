El 9 y el 99 en Unión no hacen goles, ni están cerca de hacerlos

Thiago Vecino lleva jugados seis partidos con la camiseta de Unión en donde no logró marcar, pero además su rendimiento no fue bueno.

Pero además, no solo no convierten, sino que están muy lejos de hacerlo. El rendimiento de Vecino es muy pobre, al igual que el de Marabel y es por eso que Unión, aún en contextos favorables, no logra marcar por impericia de sus centrodelanteros. Hoy no cambia la ecuación si juega Vecino o si lo hace Marabel. Da la sensación que es lo mismo, como si fuera una moneda al aire.