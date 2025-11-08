¿Cómo le fue a Unión en el historial con el arbitraje de Darío Herrera?

Unión recibirá a Barracas Central con la misión de ganar para tener ventaja de localía en el inicio de los playoffs. En la previa mira de reojo a Darío Herrera

Este sábado desde las 21.30, Unión recibirá a Barracas Central por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura , en un encuentro clave para asegurar la clasificación a los playoffs. El encargado de impartir justicia será Darío Herrera , con el que hay positivos antedecentes.

El historial de Darío Herrera con Unión

En el historial, Herrera arbitró a Unión en 26 oportunidades, con 10 triunfos, 11 empates y cinco derrotas, números que reflejan una leve tendencia favorable

La última vez que Herrera lo dirigió fue el 28 de julio, en el triunfo por penales y clasificación ante Rosario Central por la Copa Argentina, luego del empate 0-0 en el tiempo reglamentario.

Embed - Rosario Central 0 (1) - (3) 0 Unión (SF) | Copa Argentina 2025 | 16avos de final

En tanto, para encontrar su última presencia en el estadio 15 de Abril, hay que remontarse al 17 de marzo de este año, cuando el Rojiblanco venció 3-1 a Banfield, con goles de Ezequiel Ham, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz, mientras que Tomás Adoryán descontó para el Taladro.