Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Fueron 14 los jugadores surgidos de las inferiores de Unión que fueron citados ante Instituto. Algunos ya debutaron en Primera y otros esperan su chance

“Los pibes piden pista” es una frase que se repitió muchas veces en Unión . Pero en este momento dejó de ser solamente una expresión para convertirse en una realidad cada vez más visible. La presencia de los juveniles en Primera empieza a ocupar un lugar importante en la planificación de Leonardo Madelón .

Hay una decisión del entrenador, pero también una idea que excede al resultado inmediato: darle espacio a los futbolistas formados en la institución antes que incorporar jugadores solamente para completar un plantel.

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Más de la mitad, de las inferiores de Unión

Una muestra concreta apareció en la última convocatoria para enfrentar a Instituto. De los jugadores citados, 14 fueron producto de las inferiores rojiblancas: Tomás Fagioni, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Emilio Giaccone, Lucas Meuli, Nazareno Fazzi, Joaquín Mosqueria, Mateo Peresutti, Mateo Aimar, Valentín Cerrudo, Santiago Grella, Bruno Pittón, Misael Aguirre y Ricardo Solbes.

Nazareno Fazzi debutó en Unión contra Instituto. Prensa Unión

La lista no es un dato menor. Detrás de esos 14 nombres hay distintas realidades y etapas de formación. Algunos ya saben lo que significa jugar en Primera, mientras que otros todavía esperan ese momento que puede aparecer en cualquier partido. Justamente uno de ellos tuvo su estreno frente a la Gloria: Nazareno Fazzi (ver aparte).

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Pero hay más chicos que esperan su momento y Madelón quiere que estén preparados cuando la oportunidad aparezca. En el fútbol, los momentos son determinantes. Una lesión, una suspensión, una decisión táctica o simplemente una buena actuación en reserva puede abrir una puerta que, quizás, no vuelva a aparecer de inmediato. Por eso, el cuerpo técnico busca tener a todos los juveniles cerca, entrenando con la Primera y conociendo las exigencias del fútbol profesional. La idea es que cuando llegue la oportunidad, no los encuentre de sorpresa.

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Unión atraviesa así una etapa en la que las inferiores comienzan a tener mayor visibilidad dentro del plantel principal. No significa regalar lugares ni acelerar procesos, sino generar un escenario en el que los jugadores del club puedan competir por un lugar. Los 14 convocados ante Instituto son una fotografía de ese proceso. Algunos ya dieron el primer paso, otros están esperando y varios saben que tienen que seguir trabajando para que Madelón los tenga en cuenta. Porque los pibes, finalmente, siguen pidiendo pista y en este Unión, cada vez hay más puertas abiertas para que puedan entrar.