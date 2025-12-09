Uno Santa Fe | Unión | Unión

Está en duda también la chance de que Unión realice la pretemporada en Montevideo

Tal como lo detalló UNO Santa Fe, Unión tiene claro cuándo y cómo será el inicio de la pretemporada, pero el traslado a Uruguay podría caerse

9 de diciembre 2025 · 17:14hs
Aunque Unión tiene claro su regreso para empezar la pretemporada, el plan de trasladarse a Montevideo comenzó a tambalear. Tal como informó UNO Santa Fe (ver aparte), la organización de la Serie Río de la Plata se volvió un problema inesperado.

• LEER MÁS: Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

El inconveniente surge del aumento en el costo de los derechos de televisión en Uruguay. Ese cambio obligó a abrir una nueva licitación para definir quién transmitirá el torneo, lo que demora toda confirmación. Desde el país vecino advierten que recién podría haber resolución cerca de las Fiestas respecto a quiénes participarán y por dónde se verá, un plazo que Unión no considera cómodo para planificar.

• LEER MÁS: Unión se queda sin arqueros y en Uruguay aparece un primer candidato

Unión ya analiza alternativas por las dudas

Ante la incertidumbre, en el mundo rojiblanco ya se analiza realizar la pretemporada directamente en Casa Unión, con la posibilidad de programar amistosos en la región para sostener el ritmo. La opción de Mar del Plata está totalmente descartada por los altos costos. Lo de Uruguay sería casi sin erogación.

Casa Unión

La posibilidad de Uruguay no está completamente caída, pero el escenario es frágil. Depende de tiempos ajenos al club y de una resolución televisiva que se demorará más de lo previsto. Por eso, en Unión ya asumen que la pretemporada en Montevideo pende de un hilo y que la decisión final llegará más tarde de lo esperado.

• LEER MÁS: Unión no avanza y Sportivo Las Parejas maneja ofertas por Diego Armando Díaz

El Tatengue quiere empezar el 2026 con planificación firme, pero por ahora deberá esperar un poco más para saber dónde dará los primeros pasos del nuevo año futbolístico.

