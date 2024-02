Corvalán, sobre el cruce con un plateísta: "Me molesta la falta de respeto"

"Me molesta la falta de respeto porque yo respeto a todo el mundo. Cuando estás con tu familia y te dicen algo que no te gustan, uno reacciona", apuntó de movida.

Para después, expresar: "Pido perdón por la forma de actuar, pero si lo tengo que hacer devuelta no me voy a arrepentir".

El defensor no dudó en decir que "todos queremos ganar pero no me gustó la forma en que me lo dijo".

Más allá de que la racha negativa se estiró a cinco fechas, con apenas tres empates y dos derrotas, Corvalán subrayó que "no creo que hayamos tocado fondo. Hemos vivido momentos peores. Hay que hacer una autocritica individual y grupal".

En otro tramo de la charla añadió: "Hay que reaccionar, porque pasan los partidos y después nos queremos agarrar la cabeza".

Con Independiente Rivadavia de Mendoza en el horizonte, el experimentado jugador dijo que "tenemos que pensar en el momento. Si pensamos más allá no sabemos si sabemos si va a pasar o no".

Antes de su despedida, enfatizó: "Fue un empate, pero para nosotros fue una derrota".