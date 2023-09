Corvalán: "Platense primero, no hay que desviarse de eso"

"La primera jugada fue falta, en la segunda no veo al jugador de Godoy Cruz, le agradecí al árbitro que lo entendió, por eso no era para tarjeta", apuntó Mugre.

LEER MÁS: El uno por uno de Unión frente a Godoy Cruz

Y luego, expresó: "Es una lástima que no se dan los tres puntos en casa, seguimos en una racha donde nos cuesta ganar pero no perdemos. Hay que seguir trabajando, no queda otra".

Corvalán volvió a reconocer que "esto es fútbol, voy a pegar, me van a pegar, hay que saber jugar, lo hice condicionado y no es fácil, intenté no ir tan fuerte, en el segundo tiempo encontramos más juego, pero no pudimos ganar".

Al igual que los pocos compañeros que charlaron con la prensa, el defensor sostuvo que "Platense está primero, después viene el Clásico, hay que ir a buscar los tres puntos, no nos tenemos que desviar de lo próximo".