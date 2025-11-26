Uno Santa Fe | Unión | Unión

El principal desafío que tendrá Madelón pensando en el Unión del futuro

Si bien falta un tiempo para que arranque el mercado de pases, en Unión saben que habrá salidas y Madelón tendrá que reconstruir el bloque defensivo

26 de noviembre 2025
Leonardo Madelón y el desafío por reconstruir el bloque defensivo de Unión.

Unión finalizó el 2025 con la derrota ante Gimnasia de La Plata que lo dejó afuera del Torneo Clausura. Y en consecuencia, es tiempo de balances, con la mira puesta en el plantel que arrancará la pretemporada en 2026.

Reconstruir el bloque defensivo

Hace unos días, el presidente rojiblanco Luis Spahn confirmó que Unión debe vender al menos dos jugadores por año para equilibrar sus finanzas.

Y es por eso que hay dos nombres que pican en punta para salir del Tate. El primero de ellos es Mateo Del Blanco, quien seguramente ante Gimnasia jugó su último partido con la camiseta rojiblanca.

El lateral izquierdo ya maneja algunas ofertas y además se menciona un interés concreto por parte de River. La idea de la dirigencia tatengue sería vender un porcentaje del pase y quedarse con una parte para una futura venta.

Algo similar sucede con Vargas, cuyo pase pertenece a Unión y es el otro futbolista que por proyección va a tener ofertas para emigrar y obviamente que la dirigencia está dispuesta a escuchar los ofrecimientos.

Así las cosas, lo más factible es que Unión pierda a sus dos laterales titulares. Pero además podría emigrar un tercer jugador de la defensa.

El nombre en cuestión es el de Valentín Fascendini quien pertenece a Unión, pero tiene una cláusula de salida baja y eso podría acelerar su ida del club. Y en eso viene trabajando su representante.

En consecuencia, será mucho el trabajo para Leonardo Madelón en caso de confirmarse la salida de tres titulares en el bloque defensivo.

Y será sin dudas el principal desafío para el cuerpo técnico, dado que tendrá que salir al mercado para buscar reemplazantes y comenzar la reconstrucción de la defensa rojiblanca.

Por otra parte, es factible que Claudio Corvalán abandone la institución buscando sumar minutos, lo que habla a las claras de la necesidad de buscar variantes no solo para que jueguen, sino también como alternativa.

