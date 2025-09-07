Matías Tagliamonte, figura de Unión y una de las atajadas de agosto en la Liga Profesional

La Liga Profesional eligió una atajada de Matías Tagliamonte, en el empate 1-1 de Unión ante Huracán, como una de las tres destacadas de agosto.

El arquero Matías Tagliamonte atraviesa un gran momento en Unión , consolidándose como una de las piezas clave del equipo de Leonardo Madelón. Su rendimiento fue destacado nuevamente tras el empate 1-1 ante Huracán, de hace una fecha, en el estadio 15 de Abril, donde realizó una atajada espectacular en el primer tiempo, elegida por la Liga Profesional como una de las tres mejores de agosto en una votación realizada a sus seguidores en la red social X.

El crédito del buen momento de Tagliamonte no solo es suyo, sino también del DT Leonardo Madelón , quien le otorgó la titularidad en un partido crucial: el último de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Desde entonces, el arquero no paró de justificar la confianza del entrenador con actuaciones seguras y decisivas.

Su crecimiento y regularidad le permitió incluso relegar a Thiago Cardozo, arquero por quien Unión había hecho una fuerte inversión y que finalmente terminó emigrando a Belgrano de Córdoba.

Tagliamonte se afianza así como la primera opción bajo los tres palos del Tatengue, demostrando confianza, reflejos y liderazgo dentro del área.

Con su momento en alza, Tagliamonte se consolida como una de las figuras del equipo de Madelón y un referente para los hinchas de Unión, que ven en él seguridad y garantías en un puesto clave para los objetivos del club esta temporada.

