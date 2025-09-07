Uno Santa Fe | Unión | Unión

Matías Tagliamonte, figura de Unión y una de las atajadas de agosto en la Liga Profesional

La Liga Profesional eligió una atajada de Matías Tagliamonte, en el empate 1-1 de Unión ante Huracán, como una de las tres destacadas de agosto.

Ovación

Por Ovación

7 de septiembre 2025 · 13:13hs
Matías Tagliamonte, figura de Unión y una de las atajadas de agosto en la Liga Profesional

El arquero Matías Tagliamonte atraviesa un gran momento en Unión, consolidándose como una de las piezas clave del equipo de Leonardo Madelón. Su rendimiento fue destacado nuevamente tras el empate 1-1 ante Huracán, de hace una fecha, en el estadio 15 de Abril, donde realizó una atajada espectacular en el primer tiempo, elegida por la Liga Profesional como una de las tres mejores de agosto en una votación realizada a sus seguidores en la red social X.

El premio para la constancia de Matías Tagliamonte

El crédito del buen momento de Tagliamonte no solo es suyo, sino también del DT Leonardo Madelón, quien le otorgó la titularidad en un partido crucial: el último de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Desde entonces, el arquero no paró de justificar la confianza del entrenador con actuaciones seguras y decisivas.

LEER MÁS: Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Su crecimiento y regularidad le permitió incluso relegar a Thiago Cardozo, arquero por quien Unión había hecho una fuerte inversión y que finalmente terminó emigrando a Belgrano de Córdoba.

Tagliamonte se afianza así como la primera opción bajo los tres palos del Tatengue, demostrando confianza, reflejos y liderazgo dentro del área.

LEER MÁS: ¿Encontró Leo Madelón a su equipo ideal en Unión?

Con su momento en alza, Tagliamonte se consolida como una de las figuras del equipo de Madelón y un referente para los hinchas de Unión, que ven en él seguridad y garantías en un puesto clave para los objetivos del club esta temporada.

Las atajadas del mes de agosto para la Liga Profesional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1964705467029955058&partner=&hide_thread=false

Unión Matías Tagliamonte Liga Profesional
Noticias relacionadas
union, atento a la novela de zenon: otra oferta que boca rechazo

Unión, atento a la novela de Zenón: otra oferta que Boca rechazó

la reserva de union buscara mantenerse bien arriba ante instituto en alta cordoba

La Reserva de Unión buscará mantenerse bien arriba ante Instituto en Alta Córdoba

lautaro vargas jugaria su ultimo partido en union antes del mundial sub 20

Lautaro Vargas jugaría su último partido en Unión antes del Mundial Sub 20

maizon rodriguez, recuperado y listo para volver en union

Maizon Rodríguez, recuperado y listo para volver en Unión

Lo último

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Último Momento
Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional por los resultados

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Colapinto y lo que viene: cuándo volverá a subirse al Alpine tras el GP de Italia

Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

Briatore cambió el discurso sobre Colapinto: qué dijo el asesor de Alpine

Briatore cambió el discurso sobre Colapinto: qué dijo el asesor de Alpine

Ovación
Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional