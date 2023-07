Jorge Císeri, tesorero de Unión, se refirió no solo a esta disposición del Día del Club, sino también a la situación económica y financiera, en función de todas las ventas que se realizaron en los últimos tiempos, y por las cuales hay una expectativa importante de cobro en el futuro.

LEER MÁS: Franco Troyansky no vuelve a Unión y seguiría en Lanús

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Jorge Císeri arrancó diciendo: "Todo el mundo tiene derecho a opinar, nosotros tomamos esa decisión que es una posibilidad que nos brinda el estatuto, hace mucho tiempo que no lo estábamos aplicando. No nos gusta a veces hacerlo, pero por la situación económica nos vemos en la necesidad de tomar decisiones que a veces no conforma a todo el mundo, pero lo hacemos por la necesidad financiera que tiene el club. Unión tiene una sólida posición económica, pero desde lo financiero hay inconvenientes propios de la época, es algo que venimos manifestando los dirigentes junto a Luis Spahn. Tenemos que cobrar con el dólar oficial, con diferencias abismales con el dólar real. Nos hace pasar un momento financiero complicado. Por eso queremos cobrar un bono en un partido que será de alta convocatoria".

Mauro Pittón.jpg

Sobre las expectativas inmediatas de cobro que tiene Unión, Jorge Císeri contó: "En estos días se venció la cuota de Vélez por Mauro Pittón que son 600 mil dólares por la compra del pase, más 50 mil dólares del préstamo del semestre. Mañana cobraremos 50 mil dólares de Lanús por el préstamo de Troyansky. Está a salir el fallo, es más teníamos la esperanza que antes que venga el receso, de la deuda de la compañia por el seguro de causión, que es de 1.500.000 de dólares más intereses. Después tenemos que cobrar el año que viene una cifra muy importante por la operatoria de la venta de Nardoni, que es de 4.000.000 de dólares. Lo de Portillo está entrando, nos dieron todos los cheques e ingresan todos los meses, que son alrededor de 20.000.000 de pesos, será hasta octubre o noviembre".

Nardoni gol Racing.jpg

Y continuó sobre la deuda de Vélez con Unión por Mauro Pittón. Al respecto, Jorge Císeri destacó: "Se está negociando con el presidente de Vélez, en estos días se estará cerrando la negociación, esto se terminará rápidamente, es lo que me confirmó el presidente Luis Spahn".

En cuanto a lo que le debe Rosario Central a Unión por Damián Martínez, reveló: "De nuestra parte están quedando más o menos 20.000.000 de pesos. Lo demás ya fue todo pagado. Ayer mismo llegó un ingreso de 10.000 de pesos".

Dinero.jpg Con cuatro partidos más jugados, Rosario Central debe pagarle medio millón de dólares a Unión por Damián Martínez.

También se lo consultó sobre las situaciones con Pucará y Santa Fe FC, por los pases de Lucas Esquivel y Juan Nadoni, Jorge Císeri indicó: "Lo está manejando el departamento legan pero lo que sé es que hay una diferencia de concepto, en cuanto a la interpretación de contrato con Santa Fe FC, estaban trabajando los abogados. Y lo de Pucará no hay ninguna discrepancia, a medida que vaya ingresando el dinero se irá pagando su acreencia".

LEER MÁS: "El Kily González es un loco hermoso, un enfermo del fútbol"

E hizo un balance sobre la transferencia de Lucas Esquivel a Athletico Paranaense, y tiró: "Fue muy buena, ya se cobró la primer cuota, se cobró el 90% de la primera cuota, el 10% restante vence el 15. Luego tenemos dos cuotas más para fin de año, los números fueron perfectos. Fue una venta interesante para el club. Estamos hablando también del crecimiento del jugador y la necesidad".

Por último, se refirió a la deuda que reclama General Caballero por Junior Marabel, y el tesorero de Unión destacó: "Todo lo que se está haciendo es para girar dólares al valor oficial, también se está haciendo la gestión a través de Conmebol. Tenemos dólares afuera, pero son gestiones que se complican. Cuando asumimos préstamos con jugadores del extrangero era otra situación del país, cuando lo pudimos hacer cumplimos con las cuotas que teníamos. Luego terminamos con la imposibilidad de sacar dólares al extranjero y nos trajo todos estos problemas".