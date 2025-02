El DT de Unión dijo que su equipo mereció ganarle a Huracán

"El análisis es que no mereció perder, en el primer tiempo Huracán no nos pateó al arco, tuvimos dos claras, en el segundo más de lo mismo, solamente un error que fue penal, el equipo se entregó al máximo, se vació para el empate, no se puede entender que no podemos hacer goles, hay que insistir, seguir por este camino, van a aparecer los goles, es increíble que nos suceda esto, lo superó en todo sentido y en todos lados a Huracán, hay que mirar para adelante", dijo.

Para después reconocer que "tenemos muchos días para prepararnos, mejorar jugadores en lo físico y prepararnos para lo que viene. No me pongo plazos para nada, si veo que mis jugadores no me responden me voy, está complicada la situación, es un proceso de formación y hay que acomodarnos, nos pasan estas situaciones, si veo que el equipo que está entregado me voy ahora mismo, mis jugadores están a muerto como yo con ellos, el día que yo veo que mi equipo juega horrible seré el primero en irme".

González admitió que "no podemos hacer goles, el único que tuvo las situaciones más claras fue Unión, pero hay que insistir y seguir trabajando. Siempre corregimos los detalles desde que estamos, se fueron muchos jugadores, estamos reacomodando el tema físico, tuvimos un día menos que Huracán, hay muchos días para poner a punto a los que tienen que estar mejor, hay que prepararse para la final del mundo que será Gimnasia de La Plata".

La necesidad de conseguir un triunfo

"Esto es fútbol y estamos atravasando un mal momento, necesitamos ganar un partido, la mayoría de la gente ya no confía, si uno es consciente, el único que jugó fue Unión, lo de Huracán fueron aproximaciones, me da la tranquilidad para seguir creyendo en mis jugadores. Necesitamos una victoria, tuvimos que plantar una defensa que nunca jugó juntos, buscamos varias situaciones y variantes, jugaron muchos chicos del club, un error lo pagamos, estar fuertes, juntos, hay mucha que ya no confía en este equipo. No eramos los mejores y ahora los peores. Unión demostró en los últimos partidos ser mejor, interamos corregir el resultado".

La carencia ofensiva

"Uno intenta atacar con más gente, en el segundo tiempo nos faltaron detalles de hacer el gol, Galíndez sacó varias. Yo quiero que el equipo gane, hay situaciones, cuando un rival te supera hay que reconocerlo, y pasó hoy, con Boca, Instituto, el único fue Argentinos y Estudiantes el primer tiempo. Tuvimos seis situaciones pero no pudimos anotar, hay que mejorar cosas para llegar al resultado, al no ganar genera dudas de todo tiempo, hay muchísima gente que no cree más en este equipo", apuntó.

Y luego se dirigió nuevamente a la gente, al decir que "el hincha quiere que la pelota entre y gane el equipo, yo puedo hablar de cómo está comprometido en la semana, la única clara fue gol de Huracán, hay que ponerle el pecho, soy el máximo responsable, tuvimos fluidez de juego que hace mucho no teníamos. Hay que seguir, son injusticias inexplicables, levantar la cabeza y prepararnos de la mejor manera para el próximo partido".

Kily volvió sobre su continuidad al expresar que "a mi me preocuparía que mis jugadores no me respondan, el resultado en el fútbol se obtiene con buenos rendimientos, no se sostiene con jugar mal y ganar, Huracán no nos superó nunca, me agarro de eso, nos falta el gol, esa ansiedad nos hace apresurar".

En su despedida, subrayó: "Hay que tomar decisiones que digo que este es el camino, ya me conocen, no me pongo el casete, pero en un error pagamos caro, el momento es complicadísimo, hay tiempo para revertir, para mejorar, a mí también me gusta ganar no jugando bien, Unión hizo un gran partido, merecimos ganarlo, son las cosas que tiene el fútbol".