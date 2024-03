El DT de Unión, duro por otra victoria que se le escapó en el final

Más adelante, Kily González apuntó: "Creo que el gol de ellos, el primero, los empujó, es normal en el fútbol. En el segundo fue más empuje pero no fue el tema que nos hayan superado. Pero son errores que tenemos que aprender, no podemos regalar cuatro puntos así en dos partidos, donde teníamos la ventaja, tenemos que ser inteligentes y manejar los partidos, lamentablemente no lo pudimos hacer".

Cuando se le preguntó por no haber podido contar en el banco con sus ayudantes, el DT de Unión dijo: "Lo de la expulsión de mi cuerpo técnico jode, pero sabemos como son las cosas, y no voy a entrar en esos detalles".

El debut del uruguayo Cardozo en Unión

También se le preguntó por Thiago Cardozo, quien debutó ante Lanús, y Kily González apuntó: "Bien, dio mucha seguridad, más allá de los dos goles. Cuando tuvo que responder lo hizo muy bien, estoy contento por la actuación que tuvo".

Sobre cómo encontró a los jugadores de Unión en el vestuario, Cristian González tiró: "Estamos golpeados, era un partido que teníamos casi definido. Lanús no nos generó tanto, estaría preocupado si nos generaban muchas situaciones, no tengo nada para reprocharle a los jugadores. Hay cosas para aprender, hay que saber manejar los partidos y cerrarlos. Estamos más vivos que nunca, quedan seis puntos, el fútbol argentino es muy parejo. Obvio que tenemos que ganar los seis puntos, a mis jugadores se le pueden reclamar muchas cosas, menos entrega y actitud. Daremos pelea hasta el final, sabiendo que a veces somos superiores al rival y a veces nos superan. Ojalá tengamos la cuota de suerte para estar entre los cuatro".

orsini.jpg Al Unión de Cristian González se le escapó otra increíble victoria, esta vez ante Lanús. Prensa Unión

"Son cosas para aprender, obvio que en otro tono. Falta un minuto y hay que cerrarlo, no tuvimos la capacidad de hacerlo y pagamos. Nos apresuramos, o quedamos demasiado largo. Pero hay que aprender, tenemos gente muy joven, perdimos cuatro puntos que nos dejaría en la zona donde quisiéramos estar", agregó el DT en otro tramo.

La polémica del DT de Unión con el de Lanús

Se lo consultó por la polémica del final con Ricardo Zielinski, y Kily afirmó: "En el final no sé qué pasó. Luego, se le volvió a preguntar y reiteró: "No pasó nada".

"Es fútbol, los jugadores no son robots. Son situaciones que hay que saber manejarlas, sobre los errores nos está costando perder puntos, hay que seguir mejorando. Uno puede dar muchas herramientas pero después es fútbol. Hay que seguir. Ahora estamos confundidos, Unión tiene muchos jugadores que se entregan, la gente no les puede decir nada. Nosotros estamos con ellos y hacemos un esfuerzo terrible para sobrellevar situaciones que joden. Esto es para valientes y para gente que no se entrega, hay que estar más fuertes que nunca, por más que duela. Tenemos que masticar bronca, y empezar a pensar en Belgrano", reveló en otra parte de la conferencia Cristian González.

Balboa.jpg Prensa Unión

Y volvió a destacar: "Hace cuatro meses nos salvamos del descenso, no tenemos que hacerle creer a la gente que somos el Real Madrid. En dos partidos nos sacaron cuatro puntos. No tenemos que olvidarnos dónde estábamos. Antes del último partido estábamos descendidos. Le digo a la gente que vamos a pelear hasta el final, contra todos y contra quién sea. Mi equipo va para adelante, por más que me digan vendehumo. Contra un equipo que estaba más arriba, estoy orgulloso de mis jugadores, cometemos errores como todos. Pagamos, pero hay que seguir. Hay que caer y levantarse, el fútbol no te da tiempo. Hay que cambiar la mentalidad, no está escrito que no podamos pelear. El hincha de Unión está siempre, estará ante Belgrano y vamos a hacer todo para ganar el partido".

Más adelante volvió a analizar el empate ante Lanús e indicó: "No hicimos un grandísimo partido, el rival tampoco nos superó. Fue un partido muy parejo, donde se definió por los detalles. Si lo cerrábamos 2-0 al primer tiempo la historia hubiese sido diferente. Los goles en el final del primer tiempo genera un empuje para el rival, y sabés que se te va a venir. En el segundo no pudimos hacer lo mismo que en el primero y lo terminamos pagando".

La polémica del final entre Unión y Lanús

En cuanto a lo que protestaron sus jugadores en el final, el DT de Unión dijo: "Un offside en la jugada previa, pero no lo tengo bien claro, preferí no verlo. A veces uno en esa locura en que te empaten el partido te agarrás a detalles que ellos vieron adentro, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo".