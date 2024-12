El DT de Unión, sin filtro: "Cometimos un error estúpido y nos quedamos sin los tres puntos"

Para después, reconocer que "a veces uno intenta cambiar, a veces sale bien y otras no, cambiamos de sistema y no pudimos llegar clara, no tuvimos un buen partido, era un empate fijo y ese error nos quita la posibilidad de sumar algo, todavía depende de nosotros, intentaremos volveremos a ganar el sábado".

LEER MÁS: Unión jugó mal, perdió con Platense y pone en duda su ingreso a la Sudamericana

La jugada del penal

"La verdad no vi la jugada del penal, no la pude ver en tele ni en la tablat, fue mano, si hay mano es penal, era un partido de detalles, lo sabíamos, en el primer tiempo fue malísimo, los que lo miraron, me preocupa no ser lo que somos y más en esta clase de partidos", dijo.

Para luego sostener que "seguimos dependiendo de nosotros, hay otros equipos que acortaron, es el plantel que tengo, fue un golpe muy duro, un punto nos podía servir, trataremos de ganar nuevamente porque lo necesitamos, el objetivo lo tenemos en nuestras manos y lo estamos dejarlo pasado".

En cuanto a la lesión de Rivero, admitió que "Simón tuvo un esguince muy grande de tobillo, con Tanda buscamos tenencia, lastimar por fuera y no salió lo que pretendíamos que salga, hay que seguir, no queda otra. Es un momento duro para nosotros, no estaba en los planes perder nuevamente acá, cometimos un error muy infantil y no nos llevamos nada".

Recibir a Vélez en el 15 de Abril

"Los rivales son todos difíciles, ahora tenemos al primero del campeonato, hay que reponerse, armar el mejor equipo, va a ser una guerra deportiva, con el tema del contrato prefiero no hablar", enfatizó.

Y luego, expresó: "Quiero los seis como hoy quería los tres, la realidad nuestra es que nos achicaron el margen que teníamos, va a ser muy difícil, se liberaron plazas, eso es importante, no nos podemos quedar con eso, fue un partido malo en general, lo cometimos nosotros al error. Platense no nos pateó al arco en el primer tiempo, ellos nos empujaron, fue un partido muy disputado, un rival que repliega muy bien, nosotros no estuvimos como tenemos que estar, hay que barajar y preparar a los once para ganarle a Vélez".

LEER MÁS: El bajón pone en jaque la vuelta de Unión al plano internacional

Los errores propios que son fatales

"Seguimos cometiendo errores muy infantiles que te dejan afuera, cometimos un error estúpido y nos quedamos sin los tres puntos. Me preocupa no ganar de visitante, de local el funcionamiento es mejor, las lesiones, expulsiones, nos hacen mermar en nuestro funcionamiento", aportó Kily.

En otro tramo de sus declaraciones subrayó: "No voy a poner excusas, los jugadores entran al campo, el fútbol es un contagio permanente, lo teníamos estudiado, Platense no nos generó casi peligro, el error desde la calentura uno puede decir muchas cosas, no podemos caerle al jugador, tratar de hacerle entender, era una situación clara, por más que digamos lo que digamos no tiene sentido. Vamos a hablar con todos, ahora sigo muy caliente, le manifestaré lo que siento. Es un desgaste muy grande que estamos pasando con falta de recambio, es lo que tenemos, no les voy a caer, seguimos con chances y pelearemos para poder conseguirlo".

Antes de su despedida, puntualizó que "hicimos una temporada buena porque si estamos entre los diez mejores, con ocho meses atrás peleando el descenso, se fueron Vera y Luna Diale, no encontramos recambio, es bueno todo, seguimos dependiendo de nosotros, tenemos que levantar el nivel, hay mucha ilusión de todos lados, en este partido hay que sacar otras cosas, el fútbol es pasión y hay que entregarse más de lo normal. Me voy mal por el funcionamiento, no me gusta ver al equipo así, se lo que podemos dar".