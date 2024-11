El DT de Unión, sin filtro: "Los primeros 15 minutos no estuvimos a la altura"

"Uno pretende que no entre así el equipo, son situaciones a mejorar, de todo se aprende, en el fútbol no te perdonan, me quedo con el segundo tiempo donde fuimos muy superiores, en el juego, no tiramos pelotazos, por dentro y fuera, hubo situaciones para poder empatarlo, sabemos lo que representa jugar acá, no podemos permitirnos entrar así", apuntó.

Para después reconocer que "hay que seguir trabajando, no queda otra, ya este jueves empezar a preparar el partido con Talleres, fuimos en más de la mitad del partido superiores a Boca, perdimos titulares, competimos, estuvimos a la altura, me quedo con eso, estoy caliente por entrar como entramos, después el equipo se entregó, fuimos para adelante, terminaron haciendo tiempo. Con todas las situaciones que saben, el equipo está con posibilidades de entrar en una copa. Soy el responsable de que entre como entró, ante este rival de jerarquía no podemos entrar así".

Kily sacó pecho y dijo que "Boca fue sometido por Unión y es mérito de Unión, tuvimos tres o cuatro claras para convertir, quedan cuatro partidos, estamos ahí, ojalá podamos entrar a una copa internacional".

Un inicio que fue adverso y costó el resultado final

"Estos partidos como les dije antes de entrar, te demuestran a futuro la clase de jugador que uno puede ser, hay que estar preparado para afrontarlo, hay muchos juveniles donde muchos jugaron su primer partido en esta cancha. No pongo excusas pero hay momentos donde Boca te va a empujar, hay que ser agresivo, inteligente, hay duelos que se pierden por no estar fuerza. No nos pueden hacer un gol así. Emparejamos el partido, ellos con tenencia sin lastimarnos, en el segundo tiempo Boca no nos atacó".

En otro tramo de la charla soslayó que "uno prepara el partido en relación al rival, sabíamos que Boca no nos iba a perdonar, tenemos que estar atento en todos los detalles, si no pasa eso te superan, es algo que nos viene sucediendo de visitante, tenemos que mejorar, las decisiones las toman los jugadores, cuando uno enfrenta a estos rivales, después es cómo lo vive cada jugador. Son oportunidades que te da el fútbol, los primeros 15' no estuvimos a la altura".

Las limitaciones de un plantel corto

"Es el plantel que tenemos, venimos de un proceso muy complicado en el club, no pudimos sumar ningún jugador, en ese desastre que nos pasó de no poder sumar a nadie, el equipo sigue compitiendo, estamos en una copa internacional, el rival estaba abajo nuestro y jugamos con los chicos que tenemos. Me voy con la imagen que dejó el equipo en el segundo tiempo. Competimos contra uno de los mejores planteles de Sudamérica. No tengo ganas de hablar, dar la cara, trato de analizar y me quedo el haber competido, siendo mejores en el segundo tiempo", expresó.

Y más adelante, con respecto a sus formaciones tácticas, disparó: "El fútbol va mutando con los esquemas, cambiamos y ganamos, en relación a lo que vas viendo uno cambia, pusimos gente en ofensiva para superar a Boca y generar situaciones. En el primer tiempo no llegamos al arco. Estuvimos más agresivos, no es un capricho con alguna línea, es según como defiende, si lo hace alto, somos el equipo que más roba en ofensiva, eso lo vimos en el segundo tiempo".

Antes de su despedida, subrayó: "Cumplimos 10 meses donde estábamos descendidos antes de jugar con Tigre. Sin refuerzos está a falta de cuatro partidos, está entrando en una copa internacional. Hay que ser realistas, en ese recorrido no tuvimos refuerzos, el club inhibido tres meses, son los mejores mis jugadores".