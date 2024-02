González no tuvo dudas: "Unión dio todo y el resultado final fue injusto"

Para después expresar que "a veces estas de cara al arco, en el mejor momento tuvimos la de Lucas (Gamba), nos descuidamos y hay que seguir esto es así".

En relación a la opción de fichar un último refuerzo consideró que "nos queda un día, hay expectativa que podemos contratarlo, hay expectativas de poder incorporarlo y la dirigencia hará el esfuerzo".

En otro tramo ponderó que "Unión fue protagonista, más allá de que las aproximaciones del primer tiempo nos pudieron la posibilidad de convertir y manejar el partido. Resalto que nuestra forma de asumir un rol protagónico está claro, los jugadores se sienten identificados. La gente de Unión aplaudió al equipo, hay que mejorar cosas, la ansiedad de la gente y nuestra de ganar nos hizo equivocar los caminos".

Kily también soslayó que "fueron errores por la ansiedad que nos dejó mal parado, quiero generar mano a mano, Estudiantes tiene una idea, un gran entrenador, fuimos superiores a ellos a nivel de juego, uno prioriza que lo más importante es ganar, quiero hacerlo como sea, pero es el camino que tenemos que seguir. Lo perdimos y no se si fue justo".

Para luego, ampliar: "El rival defendió ante la pérdida con mucha gente en defensa, los rivales en este caso Estudiantes acortan las líneas, lo intentamos por derecha con Fede (Vera), buscamos variantes, te analizan, te estudian. Eduardo analiza mucho al rival, fue un partido muy táctico. Esa seguidilla de errores nos dejó mal parados".

En relación al nivel de sus muchachos, dijo que "tuvimos más situaciones que ellos, a nivel de juego, de tratar de someter al rival, a veces nos equivocamos, este es el camino que hay que seguir, vamos a buscar al rival, lo venimos demostrando hace muchos partidos. Es el primer partido que me toca perder pero ahora hay que pensar en San Lorenzo".

Con respecto a la alta temperatura subrayó: "El calor es para todos, los jugadores lo sufren, el desgaste es muy grande, no me preocupa lo físico, no hay que hacer cambios por hacer cambios, estábamos bien, asumimos el reto de atacar con mucha gente, los retrocesos te quedan largos. Estudiantes te jugaba a la contra pero no es excusa lo del calor".

Cuando lo consultaron sobre la posible partida de Vera, no dudó en decir que "Fede (Vera) no se va a ir de Unión, quiere al club y se va a quedar acá. Está comprometido con el club, están las ofertas extraordinarias pero no hay. Apareció una de Central pero no me preocupo en absoluto. Mis jugadores quieren jugar mañana. Duele, es un partido, si el equipo se mete atrás y defendemos, pero ganamos, eso no me gusta, fue injusto el resultado. Me da fuerzas para seguir trabajando".

En la parte final aseveró que "Balboa entró bien, hay una sana competencia. Tiene mucho corazón, muchas ganas, tiene experiencia, debe sumar más minutos para que se acople al equipo".