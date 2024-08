El DT de Unión rescató la reunión que tuvo con Spahn

En el inicio reconoció que "no quiero hablar más del tema porque hablé con el presidente en la semana, fue positiva la reunión, necesitamos el apoyo de la gente y tuvo, la reacción que tiene la gente, no puedo hacer nada. Tengo que pensar en lo deportivo. El equipo estuvo a la altura, nos costó la ansiedad de querer ganar rápido, en el segundo tiempo intentamos someterlos, no con la claridad que uno pretende, fuimos justos vencedores".

Más adelante ponderó que "lo dije el último partido, el compromiso con mis jugadores y ellos conmigo, me da fuerzas para seguir, viajamos seis horas en colectivo, entrenamos, hablamos, me conocen demasiado mis reacciones y estado de ánimo, como entrenador me deja pleno, me siento orgullo de los jugadores que tengo, los necesitábamos a todos, se fueron dos titulares y ver a Unión a un punto del primero, ilusionar a nuestra gente no tiene precio, priorizo lo deportivo, creo que cambiamos esa bronca del partido con Racing y empatar en La Plata, ver a nuestra gente con estadio lleno, tener el recibimiento y la despedida, la gente sabe que este equipo se va a entregar hasta el final. Ojalá que se solucione el tema del club".

González dio algunos detalles del mano a mano con Spahn, al expresar que "tuvimos una charla contundente de mi parte, puntos de vista de parte de él, Unión está por encima de todos los nombres, tenemos que estar a la altura de esta ilusión, no hablar más de inhibiciones o de jugadores que pueden llegar a venir".

Los rumores sobre su renuncia en Avellaneda

"Vivo el fútbol de manera muy particular, no contesté una pregunta contra un rival con el que tengo un sentimiento especial, hay un cariño para toda la vida. No tiene nada que ver porque mis jugadores saben cómo disfruté esta victoria, nos propusimos estar a la altura para competir. Hay que intentarlo siempre, tengo jugadores que se están haciendo cargo de lo que generaron. Cada partido es una final, intentar jugar mejor que el rival, está claro como juega Unión, presiona alto, ataca con mucha gente. No se hizo nada pero ver a Unión a un punto del líder nos moviliza e ilusiona, el domingo tenemos un gran rival, ojalá lo podamos superar".

Luego, expresó: "Seguimos con esa palabra que da bronca, tengo fe que se va a solucionar lo más rápido posible, no hay muchos jugadores, no quiero traer por traer, nunca pondré excusas, soy realista en querer jerarquizar al plantel. Cuando más competencia interna nos potencia como equipo. El que venga se tiene que poner el overol. Está claro, les dije y los comprometí si estábamos preparados para este partido. Cuando hay franqueza y compromiso con el compañero, más allá de que no hicimos un gran partido, por momentos lo superamos y nos quedamos con la victoria".

Chances de nombres concretos

"El tema de la moneda nos juega en contra con Fragapane, las cifras que se manejan para el club son complicadas, se que hay que hacer un esfuerzo en algo, tuve una charla dura y sincera con el presidente, saco lo positiva y ojalá se pueda solucionar todo".

En referencia al arribo de River al 15 de Abril, apuntó: "Jugaremos a lo que jugamos nosotros, a mí no me cambia la forma de jugar, intentaremos con nuestras armas superar a River y ganar el partido. La promesa es intentar solucionar el tema para visualizar el jugador que podamos traer".

El penal que atajó Cardozo sobre el final

"Thiago en el torneo de Uruguay hubo dos series que atajó dos penales, estaba convencido que lo podía atajar. Había salido Marco (Ruben), tenía mucha fe, después del error del partido anterior estaba golpeado, gracias a Dios pudo atajarlo y ganamos el partido".

Ganarle a Rosario Central

"Mi viejo me estará puteando, y algunos amigos obviamente, soy hincha de Central, viví todas las etapas, es una parte de mi vida importante. Verlo a Miguel (Russo), es admiración, respeto. Me pone feliz que haya salido campeón, siempre me habla, me ayudó en momentos claves. El cariño de los jugadores que pasaron con nosotros, me vinieron todos a saludar. Con Fatu, los chicos, es un cariño que tengo por el club. Quería ganar, desde ahora le deseo lo mejor".