Froilán Díaz: "La verdad que Santa Fe sin el Clásico no es lo mismo"

En el inicio, reconoció que no llegó bien al certamen ecuménico por un inconveniente de salud. "Una semana ante de viajar, estuve aislado en el mismo predio de Ezeiza con un cuadro gripal, sufrí dolores de cabeza, de cuerpo, fiebre, sin poder entrenar. Hasta último momento no sabía si iba a viajar".

Apenas atajó en el debut contra Senegal, lo que fue derrota 2-1. Después, el DT Placente optó por el sanjustino Jeremías Florentín quien custodió el arco por el resto del torneo en Malasia.

Al respecto, Díaz expresó que "el técnico me habló bien y me explicó su decisión, al principio lo tome mal, lloré mucho en la habitación, pero después me enfoqué a acompañar a mis compañeros y a apoyar a Jeremías (Florentín), que también no la paso nada bien (fue muy atacado por las redes sociales".

En relación a lo que se viene con Unión, el arquero admitió que "le pedía a mi papá que me vaya informando lo que pasaba contra Tigre. Cuando me enteré que se salvó del descenso lloré de emoción y también lamenté mucho que haya descendido Colón. La verdad que Santa Fe sin el Clásico no es lo mismo".