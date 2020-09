“Todos saben que tengo 41 años, pero no le puse límite a mi carrera. En estos meses me llamaron de Atlético de Rafaela y me dijeron que querían que siga. Pero también cambiaron los números (del contrato) y lo entendí. No le puedo pedir más al fútbol, menos en este momento, que ya me dio mucho. Si puedo seguir atajando, bienvenido sea", reconoció el exarquero de Unión, Nereo Fernández, en medio de la incertidumbre que tiene respecto a propuestas para seguir jugando.

En diálogo con LT10, el oriundo de La Brava es consciente que la pandemia del coronavirus cambió el escenario y eso lo llevó a quedar a la espera de nuevas oportunidades. Entendió que los clubes especulan con la reanudación del fútbol para contratar y eso quizás lo tiene un poco ansioso.

Nereo Fernández 1 Nereo Fernández, de último paso por Atlético de Rafaela, aún se lamenta la forma en que debió irse de Unión

"Me llamaron de Nueva Chicago. Tienen mi referencia de Atlético de Rafaela. Escuché la oferta y si viene y se da, mejor. El contacto fue hace dos semanas, pero quedó ahí. Pasa que no se sabe cuándo arranca el torneo, entonces deben estar esperando y especulando con eso. Los clubes no saben si contratar o no. Yo tengo 41 años y que me llamen es porque algo bueno hice en mi carrera. No le tengo miedo al retiro, estoy analizándolo. Soy un agradecido al fútbol”, explicó Nereo Fernández.

Indefectiblemente, el golero todavía se lamenta la forma en que se tuvo que ir de Unión, donde quería continuar: "Fue un momento difícil y complicado para mí. Lo supere rápido gracias a Dios. Estuve muchos años en el club y dolió mucho en muchos aspectos. Primero tener que irme por un llamado telefónico de (Martín, el secretario técnico) Zucarelli. Sabía que mi salida se iba a dar. Fue un mes muy duro para mí por cómo me tuve que ir. Por un llamado, así como charlamos mucho con (Leonardo) Madelón, hubiese sido distinto que me digan hasta acá llegamos. Yo quería que salga esa persona y me lo diga, y me iba distinto. Que me den 15 o 20 minutos y me despida la gente”.

En el final, Nereo Fernández exclamó: “Siempre fue mi deseo que me despidan bien, que la gente me de un aplauso cálido. Siempre soñé con volver a Unión y hacer cosas importantes. Fijate lo que hicimos, volvimos a Primera, clasificamos a una copa por primera vez. Me hubiera gustado irme así, con 45 minutos en cancha, despidiéndome de mi gente. Pero no se dio o no quisieron”.