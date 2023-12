El Loco Marzo: "Unión tiene que dar un salto de calidad"

Más adelante agregó que "pasó lo mismo que con Gimnasia ahora, fue un desahogo, hacía muchos años que no vivía una semana tan intensa. Corvalán me invitó al entrenamiento, preferí no estar por cábala, les mandé un video. Fui a comer con ellos y sentía el desahogo interno que tenía uno".

Marzo admitió que "yo me fui a la B en el 92, nos fuimos con Pumpido, Giusti, Ingrao. En Corrientes, eso fue muy duro. Antes de Tigre viví lo mismo, algo increíble".

En referencia a lo que tuvieron que transitar muchos juveniles, el entrerriano subrayó que "los chicos de Unión no pueden volver a pasar por esto. A mí me tocó defender los colores siendo pibe, lo hice con las fuerzas y desesperación que lo hicieron ellos. Hay que mejorarles el sueldo, hacerles sentir que lograron algo muy importante. Yo pienso que este plantel tiene que mejorarse. Si se quiere lograr cosas importantes hay que traer jerarquía".

Y luego, disparó:"Aspirar un poco más, es el momento, sentarse con Kily, dame una segunda opción, pero pensando en arriba, no puede pasar por lo mismo y se está a tiempo".

Con respecto a la actualidad política del club, el exjugador rojiblanco expresó que "si nos hubiese pasado a nosotros, por el sentimiento, no hay que llegar a eso, dar un cambio muy importante. No me gusta la política, se lo manifesté a Villarreal, a Simonutti, con la gente de Glorioso 89. Me invitaron varias agrupaciones, siempre quise laburar en Unión, nunca me dieron esa posibilidad, por algo será. Nunca me dijeron las cosas de frente. Unión tiene que dar un salto importante de calidad".

Para luego, disparar: "Hay mucha gente muy buena dentro de la CD de Unión, estoy agradecido a ellos, todos coincidimos en que Luis Spahn tiene que dar un paso al costado. Decir que cometimos muchos errores, lastimamos a Unión, empezar a hacer las cosas bien en adelante. Por algo te dice un técnico con vestuario que mejoren muchas cosas. Jugó en la Selección con gente importante que lo respeta. Si pide cal y arena para levantar una pared, hay que traerla y no harina, no te sirve".

Marzo también se atrevió a decir que "el cimiento son los jugadores del plantel, el técnico que logró levantarlos, si sos el dueño de la empresa dale lo mejor, si no puede, que de un paso al costado".

En la parte final no dudó en decir que "yo sentaría a todos y les preguntaría si son hinchas de Unión o lo quieren para su bolsillo. Lo incluyo a todos de las agrupaciones. Es grande, soy hincha del club, me dio pena lo que pasó el viernes en Newell's. Rompieron un estadio que no era de ellos, por culpa de la dirigencia. En Unión pasamos cosas feas, nunca se vio la escalera de la pensión tapada con madera. Basta de esas cosas. Si son hinchas de Unión que den una mano".