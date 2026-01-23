El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

El capitán de Unión tuvo un partido correcto, pero una rabona en plena jugada se volvió viral y fue furor en redes.

El empate sin goles entre Unión y Platense dejó poco para el análisis estadístico, pero sí una acción que encendió a los hinchas en redes sociales. Mauro Pittón , capitán rojiblanco, protagonizó una rabona en plena salida que combinó audacia y técnica, un detalle fino que rompió la monotonía táctica del encuentro.

El duelo disputado el jueves 22 mostró a dos equipos bien parados desde lo táctico, con bloques compactos y escasos espacios entre líneas. Unión intentó progresar por bandas y apostó a la circulación rápida, mientras que Platense priorizó el orden defensivo y las transiciones directas. En ese contexto de fricción y disputa en la mitad de la cancha, las situaciones claras de gol fueron contadas. El trámite se volvió más estratégico que vistoso, con predominio de duelos individuales y segundas jugadas.

Dentro de ese escenario, Mauro Pittón completó un partido correcto, con un puntaje promedio que reflejó su habitual despliegue. El capitán debió readaptarse a una nueva sociedad en el mediocampo, esta vez junto a Rafael Profini, tras la salida de su compañero habitual del último semestre. Desde lo táctico, cumplió con los relevos, equilibró el retroceso defensivo y fue uno de los que más empujó al equipo en el complemento, adelantando metros para sostener la presión tras pérdida y acompañar la circulación ofensiva.

La rabona de Mauro Pittón que explotó en redes

Sin embargo, la jugada que trascendió el resultado fue un gesto técnico de Mauro Pittón que no pasó inadvertido para los más atentos. En una acción sobre la mitad de la cancha, resolvió con una rabona para mantener la posesión y superar la marca, un recurso poco habitual en un mediocampista de su rol.

El movimiento fue celebrado en la tribuna por quienes lograron advertirlo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los hinchas destacaron la fineza del recurso y hasta aparecieron memes que le dieron un tono distendido a un partido de escaso brillo ofensivo. Así, en un 0-0 que dejó más lucha que juego, Unión vs Platense terminó entregando una postal distinta: la de un capitán que, además de sacrificio táctico, también puede regalar detalles técnicos de alto nivel.