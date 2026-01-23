Uno Santa Fe | Unión | Unión

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

El capitán de Unión tuvo un partido correcto, pero una rabona en plena jugada se volvió viral y fue furor en redes.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 16:44hs
El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

El empate sin goles entre Unión y Platense dejó poco para el análisis estadístico, pero sí una acción que encendió a los hinchas en redes sociales. Mauro Pittón, capitán rojiblanco, protagonizó una rabona en plena salida que combinó audacia y técnica, un detalle fino que rompió la monotonía táctica del encuentro.

Unión vs Platense: un partido cerrado en Santa Fe

El duelo disputado el jueves 22 mostró a dos equipos bien parados desde lo táctico, con bloques compactos y escasos espacios entre líneas. Unión intentó progresar por bandas y apostó a la circulación rápida, mientras que Platense priorizó el orden defensivo y las transiciones directas. En ese contexto de fricción y disputa en la mitad de la cancha, las situaciones claras de gol fueron contadas. El trámite se volvió más estratégico que vistoso, con predominio de duelos individuales y segundas jugadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaProjiblanco/status/2014728450230165913?s=20&partner=&hide_thread=false

Dentro de ese escenario, Mauro Pittón completó un partido correcto, con un puntaje promedio que reflejó su habitual despliegue. El capitán debió readaptarse a una nueva sociedad en el mediocampo, esta vez junto a Rafael Profini, tras la salida de su compañero habitual del último semestre. Desde lo táctico, cumplió con los relevos, equilibró el retroceso defensivo y fue uno de los que más empujó al equipo en el complemento, adelantando metros para sostener la presión tras pérdida y acompañar la circulación ofensiva.

LEER MÁS: Mauro Pittón, conforme en Unión: "El punto está bien"

La rabona de Mauro Pittón que explotó en redes

Sin embargo, la jugada que trascendió el resultado fue un gesto técnico de Mauro Pittón que no pasó inadvertido para los más atentos. En una acción sobre la mitad de la cancha, resolvió con una rabona para mantener la posesión y superar la marca, un recurso poco habitual en un mediocampista de su rol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FinoYossen/status/2014531139378012313?s=20&partner=&hide_thread=false

El movimiento fue celebrado en la tribuna por quienes lograron advertirlo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los hinchas destacaron la fineza del recurso y hasta aparecieron memes que le dieron un tono distendido a un partido de escaso brillo ofensivo. Así, en un 0-0 que dejó más lucha que juego, Unión vs Platense terminó entregando una postal distinta: la de un capitán que, además de sacrificio táctico, también puede regalar detalles técnicos de alto nivel.

Unión Mauro Pittón Platense
Noticias relacionadas
adrian balboa emigra a rusia ¿cuanto dinero recibira union por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

que chances tiene union de repatriar a mauricio martinez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

del blanco analizo el debut de union: nos falto el ultimo pase

Del Blanco analizó el debut de Unión: "Nos faltó el último pase"

cristian tarragona y el debut de union: estamos recien aflojando las piernas

Cristian Tarragona y el debut de Unión: "Estamos recién aflojando las piernas"

Lo último

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Es reabrir permanentemente la herida: la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

Último Momento
Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Es reabrir permanentemente la herida: la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

"Es reabrir permanentemente la herida": la mamá de Jeremías Monzón pidió frenar la difusión del video del crimen

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

El lujo inesperado de Mauro Pittón en Unión vs Platense que hizo explotar a los hinchas

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Sebastián Villa regresó a Independiente Rivadavia y fijaron una cláusula millonaria de salida

Ovación
Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Matías Figura, atleta de Unión, fue convocado a la Selección Argentina para el Mundial en Hungría

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Unión Básquet reanuda las formativas con nuevo cronograma de entrenamientos en el club desde enero

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"